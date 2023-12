"Демон, заключен в куфар": Разследват загадъчната смърт на 5-годишно дете в Индиана

Ж ена се е призна за виновна за участие в убийство на 5-годишно дете, чието тяло било намерено в куфар, захвърлен в Индиана. Това съобщи People. Майката на момчето, която се издирва във връзка със смъртта му, все още е в неизвестност.

WTHR, WLKY и Courier Journal съобщават, че 40-годишната Доун Коулман от Шревепорт, щата Лас Вегас, се е признала за виновна в заговор за извършване на убийството.

5-годишният Кайро Джордан от Атланта е намерен мъртъв в куфар в гората в селските райони на Индиана близо до Луисвил, през април 2022 г. Това разкриха от полиция на Индиана в съобщение, разпространено до медиите.

