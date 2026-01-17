Свят

Тръмп налага 10% мито на 8 европейски държави

Причината е противопоставянето им на контрола на страната му над Гренландия

17 януари 2026, 19:17
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че от февруари ще наложи 10% вносната такса върху стоки от осем европейски държави, поради противопоставянето им на контрола на страната му над Гренландия, предаде Асошиейтед прес.

В публикация в социалните медии той заяви, че Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия ще бъдат обложени с мито. 

Размерът му ще бъде увеличен на 25% на 1 юни, ако не бъде сключена сделка за "пълното и цялостно закупуване на Гренландия" от САЩ, допълни той.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
