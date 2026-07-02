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Германската прокуратура обвинява украинските власти, че са наредили саботажа на газопроводите "Северен поток" през 2022 г.

Изявлението беше направено ден след повдигането на обвинение срещу първия заподозрян

2 юли 2026, 14:14
Германската прокуратура обвинява украинските власти, че са наредили саботажа на газопроводите "Северен поток" през 2022 г.
Източник: БТА

Г ерманската прокуратура обвини украинските власти, че са наредили саботажа на газопроводите "Северен поток" малко след началото на руската инвазия в Украйна, предаде Франс прес.

Изявлението беше направено ден след повдигането на обвинение срещу първия заподозрян.

Смята се, че обвиняемият Серхий Кузнецов, "и други военнослужещи са изготвили, по искане на украинските власти, план за унищожаване на газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2", се казва в изявлението на прокуратурата.

Обвиняемият беше арестуван на 21 август миналата година в Италия, а след това през септември беше екстрадиран от Италия в Германия.

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Той твърдеше, че по време на събитията и до 2023 г. е бил командир в украинската армия и поддържаше тезата, че е бил в Украйна в момента на саботажа.

Според прокуратурата заподозреният и съучастниците му (водолази, капитан и пиротехник) са наели ветроходна лодка в Германия, преди да отплават към датския остров Борнхолм. Оттам екипът му е закрепил взривни заряди върху тръбите, след което ги е задействал и е унищожил газопроводите.

"Целта е била трайно да се прекъснат доставките на газ по газопроводите и да се гарантира, че Русия вече няма да може да използва приходите от търговията с природен газ за финансиране на военните си усилия", отбелязват от прокуратурата.

"Северен поток 2" все още не беше в експлоатация по това време, посочва АФП. 

"Северен поток 1" осигуряваше, преди руската инвазия в Украйна, "около половината от годишните нужди от природен газ" на Германия, се припомня в изявлението на прокуратурата.

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Берлин беше критикуван, че газопроводите са увеличили енергийната зависимост на Европа от една неприятелска държава.

След инвазията ЕС беше принуден да прекрати по-голямата част от вноса си на руски въглеводороди, което доведе до скок в цените на енергията.

Подводните газопроводи станаха обект на нападение с експлозиви през септември 2022 г.

Украйна никога не е признавала своята отговорност за саботажа, но и не е крила задоволството си, като смята за легитимни всички атаки, способни да отслабят способността на Кремъл да финансира войната, посочва АФП.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
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