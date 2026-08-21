Заподозрян за „Северен поток“ е арестуван на снимачната площадка на филм с Мария Бакалова

Украински гражданин е арестуван в Пула по европейска заповед за арест, издадена от Германия за предполагаемо участие в саботажа на газопроводите „Северен поток“ през 2022 г.

Според германската прокуратура той е обучен фрийдайвър и се предполага, че е участвал в екипа, поставил експлозиви по „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ край остров Борнхолм.

Хърватската прокуратура поиска задържането му до екстрадицията, след която той ще бъде изправен пред германски съд; заподозреният е бил задържан в хотел, където според неофициални данни е бил представен под чуждо име.

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Украински гражданин, арестуван в хърватския град Пула вчера, след като германските власти издадоха европейска заповед за арест за предполагаемото му участие в саботажа на газопроводите „Северен поток“, беше изправен пред окръжната прокуратура днес, която поиска задържането му до екстрадицията, предаде ХИНА.

Федералната прокуратура на Германия съобщи вчера, че украинският гражданин е бил арестуван в Пула във връзка с експлозии, нанесли щети на газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море.

„Европейската заповед за арест е издадена от Федералния съд в Карлсруе с цел провеждане на наказателно производство“, съобщи след това полицията в Истрия.

Според неофициална информация мъжът е бил отседнал в хотел със снимачен екип и е бил посочен като член на екипа под име, различно от неговото собствено.

Към момента в Пула се заснема филмът „Змийски остров“, като бреговата линия на града замества локация в Балтийско море. Сюжетът на филма е свързан с реалния саботаж на газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море през 2022 г.

The Guardian съобщи, че задържаният е действал като консултант по филма „Змийският остров“. По-рано този месец стана ясно, че Мария Бакалова е поела една от главните роли във филма.

Заподозреният е обучен фрийдайвър и се твърди, че е бил част от екип, който е поставил експлозиви по тръбопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ близо до датския остров Борнхолм през септември 2022 г. Смята се, че е участвал в гмурканията, необходими за извършване на операцията, съобщи в сряда Федералната прокуратура на Германия.

Той и предполагаемите му съучастници са пътували от Росток на борда на платноходка. Посредници преди това са наели яхтата от немска компания, използвайки фалшиви документи за самоличност. Взривните вещества са били детонирани на 26 септември 2022 г., причинявайки значителни щети на двата тръбопровода.

Хърватският министър на вътрешните работи Давор Божинович заяви днес, че хърватската полиция е спазила предписаната процедура при ареста на украинския гражданин в Пула.

По думите му хърватската полиция е действала по около 135 европейски заповеди за арест миналата година и по 69 досега тази година. След полицейска обработка заподозрените се предават на държавната прокуратура, а окончателното решение се взема от съда.

След екстрадиция от Хърватия, заподозреният ще бъде изправен пред разследващ съдия във Федералния съд на Германия.