Свят

Германия обвини украинец за взрива на „Северен поток“

Доказателствата, събрани срещу него, се описват като „неопровержими“

Николай Киров Николай Киров

1 юли 2026, 21:48
Германия обвини украинец за взрива на „Северен поток“
Източник: EPA/БГНЕС

Г ерманската прокуратура съобщи, че са повдигнала обвинения срещу заподозрян за саботажа през 2022 г. срещу газопровода „Северен поток“, свързващ Русия с Европа.

Федералните прокуратури потвърдиха, че срещу един мъж е повдигнато обвинение във връзка с експлозията. Германските медии съобщават, че той е украински гражданин, за когото се твърди, че е бил ръководител на екипа, извършил операцията.

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Медиите го идентифицират като Сергей К. и посочват, че той е същият заподозрян, който беше арестуван през лятото на 2025 г. в Италия и екстрадиран в Германия през ноември същата година.

Според съобщенията той е обвинен в „атаки срещу гражданска енергийна инфраструктура, предизвикване на взрив с експлозиви и разрушаване на построени съоръжения“, предаде АФП.

Сега той се намира в ареста в Хамбург, където ще бъде съден. Следствието счита, че Сергей К. е бил командир на яхтата, използвана за провеждането на операцията.

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Доказателствата, събрани срещу него, се описват като „неопровержими“, тъй като той сам се е уличил по време на телефонни разговори с роднини и познати, докато е бил в ареста в Италия.

Миналата година полски съд отхвърли германско искане за екстрадиция на друг украинец, заподозрян по случая „Северен поток“.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Северен поток саботаж газопровод
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