„Мамо, не искам да ходя на училище!" Какво всъщност стои зад детския бунт?

16 март 2026, 06:28
Ф разата „Мамо, не искам да ходя на училище!“ рядко означава просто нежелание за учене. Най-често това е сигнал, който стои зад различни емоции, преживявания или трудности, които детето трудно може да обясни с думи. Детският „бунт“ в този случай е по-скоро език на чувствата, отколкото истински протест.

Какви са причините за нежеланието на децата да ходят на училище, разказа Елена Дорогавцева, специален психолог и арт терапевт в Центъра за психично възстановяване „Незламна“ от фондация „Маша“.

Причина 1: Емоционално претоварване

Училището е постоянен поток от задачи, правила и очаквания. Детето може да се чувства уморено, тревожно или да се страхува от провал. Елементарното сензорно претоварване също е нещо, което трябва да се вземе предвид.

„Детският екип е движение, шум, много емоционални изблици. А също и, най-често, невъзможността да се останеш сам или да си намериш тихо място. Това може да изтощи нервната система“, подчертава експертът.

Какво е важно да правим като възрастен?

Преди всичко, чуйте емоцията, не само думите. „Не искам“ може да означава „трудно ми е“, „страхувам се“, „неудобно ми е“. Струва си първо да признаете чувството, а не веднага да убеждавате. Запитайте се каква точно е причината за отказа.

„И тук говорим за приятелски тон на разговор, а не за „разпит“. Говорим за признаване на проблема, а не за „обяснението“ му. Колкото по-топли и открити са отношенията ви с детето, толкова по-лесно ще бъде то да говори за своите нужди. А вие от своя страна да намерите начин да ги преодолеете“, съветва Олена Дорогавцева.

Причина 2: Социален компонент

Понякога училището е трудно място за изграждане на взаимоотношения. Конфликтите със съученици, тормозът, липсата на приятели или трудните взаимоотношения с учителите могат да превърнат училището в място на опасност, а не на развитие. Това е особено вярно по време на трудни житейски етапи, като например преместване в друг град или дори в друга държава.

Адаптирането към нови условия е доста сложен и енергоемък процес, който изисква допълнително внимание и ресурси не само от самото дете.

Какво е важно да правим като възрастен?

Попитайте за причината. Спокойно и без натиск: „Какво точно не харесваш?“, „Какво прави училището неприятно?“ – това ще помогне на детето да се чувства подкрепено.

„И отново, нека не забравяме за приятелските отношения с детето. Ние сме родители, а не инспектори по социален надзор“, съветва психологът.

Причина 3: Семейни фактори

Понякога детето не иска да ходи на училище, защото изпитва силна привързаност към дома, страх от раздяла или, обратно, напрегната атмосфера, която е трудно да се напусне.

Какво е важно да правим като възрастен?

„Основното е да не се бърза с ученето или да се притиска. За първокласниците, заедно с детето, предлагам да си направят малък домашен талисман-амулет. Предмет, който може да се сложи в раница или джоб и когато ви е тъжно или копнеете за близките си, просто да го вземете в ръка. Това работи не само с първокласниците“, обяснява Олена Дорогавцева.

Причина 4: Характеристики на развитието

Някои деца имат трудности с адаптацията, сензорното претоварване или образователните програми, а техният „бунт“ е сигнал, че средата не отговаря на техните възможности.

Какво е важно да правим като възрастен?

Намерете баланс между изискванията и ресурсите. Ако детето ви е претоварено, трябва да прегледате броя на клубовете и домашните задачи и да намерите време за почивка.

Сътрудничете си с училището. Важно е да разговаряте с учители и психолози, за да създадете заедно безопасна и подкрепяща среда.

„Но най-важното, което трябва да помним, е, че детството е толкова кратък период от живота! То все още не съдържа опит и всичко се случва за първи път. Затова любовта на родителите е ключът към това това преживяване да е приятно и полезно“, съветва психологът.

Ако чувствате, че имате нужда от подкрепа или търсите инструменти за стабилизиране на емоционалното си състояние, можете да се свържете с Центъра за психично възстановяване „Незламна “ към фондация „Маша“.

Тук жените и децата получават квалифицирана помощ за преодоляване на кризисни ситуации, укрепват вътрешните си ресурси и овладяват умения за устойчивост на стрес чрез професионална терапия и групова подкрепа.

Източник: rbc.ua    
