Даниел Крейг с главна роля в екранизацията на скандален роман

Д аниел Крейг официално подписа договор за главната роля в предстоящата екранизация на романа на Уилям Бъроуз "Queer". Режисьор е Лука Гуадино.

Daniel Craig to follow gay Knives Out role with ‘Queer’ film by Call Me By Your Name director https://t.co/cNE9kGJixb