Ето кога излиза продължението на филма "Дюн"

П родължението на научнофантастичния филм "Дюн" ще тръгне по кината през октомври 2023 г., предаде "Ройтерс", позовавайки се на "Уорнър брадърс".

Продължението ще бъде режисирано и продуцирано от създателя на първата част Дени Вилньов.

Дени Вилньов: Снимките на "Дюн" бяха най-голямото предизвикателство в живота ми

'Dune: Part Two' film gets go-ahead from Warner Bros. https://t.co/DcVCJmqzrM pic.twitter.com/xFwMEzLcqP