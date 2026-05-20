НАТО постави червена линия пред Путин и Лукашенко

Рюте: Те знаят, че ако това се случи - последствията ще бъдат опустошителни

20 май 2026, 21:55
Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Русия ще се сблъска с последствия, ако се осмели да използва ядрени оръжия срещу Украйна по време на съвместните учения с Беларус, предаде "Фокус".

Помолен да коментира възможна атака срещу Украйна при съвместните руско-беларуски ядрени учения, които започнаха в началото на седмицата, Рюте заяви:

''Те знаят, че ако това се случи - последствията ще бъдат опустошителни''.

НАТО: "Физически отговор", ако има руски ядрен удар

Той също така подчерта, че НАТО следи внимателно ситуацията.

Припомняме, че на 18 май беларуското Министерство на отбраната обяви началото на мащабни съвместни учения с Русия по бойно използване на ядрени оръжия и ядрена поддръжка.

Русия започна ядрени военни учения - какво включват маневрите на армията

Официален Киев нарече това опасен прецедент и предизвикателство за глобалната сигурност.

А лидерът на беларуската опозиция в изгнание Светлана Тихановская заяви, че президентът на страната Александър Лукашенко с ядреното си сътрудничество с Москва е превърнал Беларус в платформа за руската заплаха.

Засякоха радиация от руски дрон в Украйна: Ракетата била с обеднен уран

Ученията отработват "привеждане на съединенията и военните части в най-висока степен на бойна готовност за употреба на ядрено оръжие, учебно-бойни задачи за получаване на специални боеприпаси за ОТРК "Искандер-М" за подготовка за ракетни изстрелвания", съобщиха от руското министерство на отбраната.

В ученията участват 64 000 военнослужещи, над 200 ракетни пускови системи, 140 самолета, 73 надводни кораба и 13 подводници.  

С обсег до 500 километра, "Искандер-М" може да носи както ядрена, така и конвенционална бойна глава.

