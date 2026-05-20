НАТО постави червена линия пред Путин и Лукашенко

Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Русия ще се сблъска с последствия, ако се осмели да използва ядрени оръжия срещу Украйна по време на съвместните учения с Беларус, предаде "Фокус".

Помолен да коментира възможна атака срещу Украйна при съвместните руско-беларуски ядрени учения, които започнаха в началото на седмицата, Рюте заяви:

''Те знаят, че ако това се случи - последствията ще бъдат опустошителни''.

Той също така подчерта, че НАТО следи внимателно ситуацията.

Припомняме, че на 18 май беларуското Министерство на отбраната обяви началото на мащабни съвместни учения с Русия по бойно използване на ядрени оръжия и ядрена поддръжка.

Официален Киев нарече това опасен прецедент и предизвикателство за глобалната сигурност.

А лидерът на беларуската опозиция в изгнание Светлана Тихановская заяви, че президентът на страната Александър Лукашенко с ядреното си сътрудничество с Москва е превърнал Беларус в платформа за руската заплаха.

Ученията отработват "привеждане на съединенията и военните части в най-висока степен на бойна готовност за употреба на ядрено оръжие, учебно-бойни задачи за получаване на специални боеприпаси за ОТРК "Искандер-М" за подготовка за ракетни изстрелвания", съобщиха от руското министерство на отбраната.

В ученията участват 64 000 военнослужещи, над 200 ракетни пускови системи, 140 самолета, 73 надводни кораба и 13 подводници.

С обсег до 500 километра, "Искандер-М" може да носи както ядрена, така и конвенционална бойна глава.