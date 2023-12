Чужди медии за присъединяването на България и Румъния по въздух и море към Шенген

С ветовните агенции и медии от Европа и САЩ отбелязват с кратки информации новината, че България и Румъния ще влязат по въздух и по море в Шенгенската зона през март догодина.

27-те страни членки на ЕС единодушно се съгласиха да вдигнат проверките по вътрешните въздушни и морски граници с България и Румъния, считано от 31 март, посочва Франс прес и допълва, че тази дата е била избрана, защото тя отговаря на преминаването от зимните полетни разписания към тези, предвидени за лятото от Международната асоциация по въздухоплаване (IATA).

Съветът на ЕС потвърди влизането на България и Румъния в Шенген по въздух и море

Това решение бе взето след най-малко 12 години на преговори. ЕК го приветства и припомни, че от 2011 г. тя е смятала, че България и Румъния са готови да се присъединят към Шенген. Но Виена беше наложила своето вето миналата година, за да протестира срещу прекалено много незаконни мигранти, пристигащи на австрийска територия, преди да се съгласи да вдигне ветото в замята на гаранции. София и Букурещ приеха да се борят повече срещу незаконната имиграция в обща декларация, подписана вчера с Виена. България и Румъния се ангажират и да прилагат напълно европейското право, предвиждащо кандидатите за убежище да бъдат поети от страната, в която първо са пристигнали мигрантите, отбелязва Франс прес.

Мария Габриел: С България и Румъния Шенген стана по-силен

ДПА също припомня как се е стигнало до решението от вчера вечерта, касаещо България и Румъния, и приветствената реакция от страна на ЕК и на председателката на комисията Урсула фон дер Лайен, според която благодарение на България и Румъния Шенгенската зона ще бъде още по-силна, което ще е от полза за всички европейски граждани.

Съдебната система и върховенството на закона и в двете страни, присъединили се към ЕС през 2007 г., бяха под специално наблюдение от страна на Брюксел, но Комисията, която на няколко пъти подчерта, че двете страни са изпълнили всички изисквания за присъединяване към Шенген, приключи официално мониторинга през септември, припомня ДПА.

Австрия потвърди допускането на България и Румъния в Шенген по въздух

Румънците и българите ще летят и плават, без да е нужно да преминават през паспортен контрол до повечето страни от ЕС, а също и до Норвегия и Швейцария от края на 2024 г., отбелязва Ройтерс. Но българите и румънците все още ще преминават през паспортни проверки, когато прекосяват по суша границите със своите съседи от ЕС, въпреки че разговорите за отмяната им ще продължат през 2024 г. и решение ще бъде взето в разумна времева рамка, заяви Европейската комисия, припомня Ройтерс.

"Зелена светлина" за поетапното влизане на България и Румъния в Шенген, отбелязва италианското издание "Република". България и Румъния казват сбогом на паспортния контрол по пристанищата и летищата, обобщава "Кориере дела сера". А АНСА коментира, че за единодушното взимане на това решение са били необходими 12 години.

Австрия: Румъния и България трябва да приемат бежанци, особено от Афганистан и Сирия

За гражданите на двете страни ще е по-лесно да пътуват през пристанищата и летищата. За тях това са първи стъпки към пълноправното членство в Шенгенската зона, отбелязва "Блумбърг".

Си Ен Ен се спира върху първите реакции на властите в България и Румъния. Румънският външен министър Луминита Одобеску написа в Х, че това е "важен резултат за гражданите на Румъния. Благодарим на всички партньори и институции на ЕС за подкрепата. Румъния остава ангажирана с изграждането на силно и сигурно Шенгенско пространство."

Welcome the EU Council Decision to lift internal air and sea border checks for RO& BG, an important outcome for RO citizens. Our thanks to all EU partners and institutions for the support. RO 🇷🇴remains committed to a strong and secure #Schengen area. — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) December 30, 2023

Румънският президент Клаус Йоханис повтаря коментарите на външния си министър, като написа в Х, че това е "важна стъпка в полза на румънския народ".

Decizia privind intrarea RO🇷🇴&BG🇧🇬 în Schengen aerian&maritim din martie 2024 e un pas important, în beneficiul cetățenilor români. Eforturile susținute vor continua pentru aderarea cât mai curând și cu frontierele terestre. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) December 30, 2023

Междувременно външният министър на България Мария Габриел написа в Х че "днес Шенген става по-силен с България и Румъния", посочва Си Ен Ен.

📣Today #Schengen becomes stronger with BG &RO



Thank you to 🇪🇺MS, @EU_Commission, @Europarl_EN, @eu2023es, @EUCouncil



Air &maritime internal border controls will be lifted in March 2024, w/ decision on lifting land controls taken later.

Committed to continue the work in 2024. pic.twitter.com/AQc6Cw4kVb — Mariya Gabriel (@GabrielMariya) December 30, 2023

Френското издание "Уест Франс" публикува реакцията на председателката на Европейския парламент Роберта Мецола, която в Х казва, че това решение е било очаквано от дълго време и допълва, че то прави ЕС по-силен и европейските граждани са вече в по-голяма сигурност. "Европа се обединява", констатира Мецола.

Congratulations to the people of Romania and Bulgaria for joining the Schengen area with the lifting of maritime and air border controls.



It was a long time coming. It makes our Union stronger and our people safer.



Europe unites. 🇪🇺🇹🇩🇧🇬 — Roberta Metsola (@EP_President) December 30, 2023

ЕС за първи път в историята въвежда частичен Шенген за две страни членки - България и Румъния и това е прецедент, отбелязва ТАСС. Агенцията допълва, че румънските власти са приветствали решението.

"Това положително развитие укрепва интеграцията на Румъния в ЕС и в пространството на свободно движение, като предлага преки ползи за румънските граждани както в страната, така и в чужбина", се казва в изявление на Външното министерство. "МВнР ще продължи да оказва активна подкрепа на Министерството на вътрешните работи и други национални институции в стъпките за финализиране на пълното прилагане на Шенгенското законодателство чрез отмяна на проверките по сухопътните граници", се казва в изявлението.

Този ход "укрепва позициите на Румъния сред държавите членки", подчертава румънският президент Клаус Йоханис на страницата си във Facebook. "Румъния е била и остава източник на сигурност, включително по отношение на защитата на външните граници на ЕС", добавя той.