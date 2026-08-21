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„Чух, че съм ви липсвала“: Мелания Тръмп с неочаквана коментар

Няма публични индикации, че отсъствието на първата дама е било свързано със съобщената иранска заплаха, а официалните лица не са правили подобна връзка

Надежда Неменски Надежда Неменски

21 август 2026, 09:22
„Чух, че съм ви липсвала“: Мелания Тръмп с неочаквана коментар
Мелания Тръмп   
Източник: GettyImages

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп се пошегува в четвъртък с продължителното си отсъствие от общественото внимание, заявявайки в началото на събитие в Розовата градина на Белия дом: „Добър ден, чух, че съм ви липсвала. Ето ме“.

Мелания излезе от Белия дом заедно с президента Доналд Тръмп за обявяването на инициативата „Осигуряване на бъдещето“ (Fostering the Future), акцентираща върху ново партньорство между нейната програма за подкрепа на деца в приемна грижа, IndyCar, Fox Sports, Университета на Индиана и Университета „Пърдю“. Събитието се проведе преди състезанието Freedom 250 Grand Prix през уикенда във Вашингтон, пише Newsweek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Появата е първото голямо публично събитие за Мелания от повече от месец насам и е фокусирана върху разширяването на възможностите за стипендии и подкрепа за младежи, които напускат системата за приемна грижа.

„Най-голямото конкурентно предимство на Америка остават нейните хора“, каза първата дама, като добави, че програмата е създадена да помогне на младежите от приемни семейства да завършат висше образование, да започнат кариера и да постигнат финансова независимост.

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Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп

Появата на първата дама се случва и в момент, когато вниманието беше насочено към други лица от обкръжението на Тръмп, включително към съветничката Натали Харп, чиято роля беше подложена на внимание след коментарите на демократическия сенатор от Джорджия Джон Осъф относно присъствието ѝ около президента миналия уикенд.

Кога за последно Мелания Тръмп беше видяна на публично място?

Мелания отсъстваше от две емблематични събития във Вашингтон в края на юли: погребението на сенатор Линдзи Греъм и пренасрочената вечеря на кореспондентите в Белия дом.

Преди четвъртък първата дама беше видяна за последно публично на 19 юли, когато се присъедини към президента Тръмп на финала на Световното първенство по футбол на FIFA на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Тя беше фотографирана до Тръмп, докато двамата гледаха двубоя.

Тя беше забелязана и по време на празненството на Тръмп за 4 юли „Салют за Америка 250“ на Националната алея.

През юни тя се присъедини към президента на събитието UFC Freedom 250 на Южната поляна на Белия дом, седейки до ринга заедно с членове на семейство Тръмп и президента и главен изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт.

През април Мелания присъства на вечерята на кореспондентите в Белия дом, преди тя да бъде прекъсната заради инцидент със сигурността, предизвикан от стрелба извън сградата. Мелания бшее изведена от бална зала от агенти на Сикрет сървис, заедно с президента и други висши служители.

От Сикрет сървис по-рано заявиха пред Newsweek, че са запознати с видеоклип, свързан с Иран и насочен срещу първата дама, на фона на нарасналото напрежение между Вашингтон и Техеран.

„Сикрет сървис е запозната с видеоклипа и разследва всичко, което може да се възприеме като заплаха срещу охраняваните от нас лица. Водени от съображения за оперативна сигурност, ние не обсъждаме въпроси, свързани с охранителното разузнаване“, заяви Нейт Херинг, водещ специалист по обществени въпроси в офиса за комуникации и връзки с медиите на Секретната служба на САЩ.

Няма публични индикации, че отсъствието на първата дама е било свързано със съобщената иранска заплаха, а официалните лица не са правили подобна връзка.

Други забележителни отсъствия на Мелания Тръмп от обществения живот

По време на първия мандат на Тръмп Мелания отсъстваше от публични появи в продължение на няколко седмици през 2018 г., след като претърпя процедура заради доброкачествено заболяване на бъбреците.

Нейните дълги периоди извън светлината на прожекторите се превърнаха в тема и по време на кампанията през 2024 г. Докато Тръмп беше в кампания почти постоянно, тя правеше само епизодични появи и пропусна много основни събития от предизборната надпревара.

По време на среща с избиратели през март 2024 г. в Южна Каролина Тръмп беше попитан дали съпругата му ще бъде активна в предизборната кампания, както тогавашната първа дама Джил Байдън бе за бившия президент Джо Байдън.

„Това е въпрос, който ми задават често, че Джил Байдън е навсякъде. Тя води кампания навсякъде за Джо Байдън, както направи и през 2020 г. Ще виждаме ли повече от вашето тайни оръжие, за тези от нас, които познават съпругата ви Мелания? Ще виждаме ли повече от нея този път, предвид способността ѝ да говори толкова много езици... тя е толкова прекрасна с децата и с всички? Мисля, че много хора тук искат да виждат повече от нея“, каза водещата от Fox News Лора Инграам.

„Хората я обичат, това ще ви кажа. И вие я познавате. Тя е изключително интелигентен човек. Говори много езици и всичко останало“, отговори Тръмп под аплодисментите на публика.

Някогашният магнат на недвижими имоти обясни по-нататък, че голяма част от вниманието на съпругата му е посветено на най-малкия им син, Барън Тръмп.„Животът ѝ се върти около това момче, той е толкова важен за нея. В същото време той се върти и около нашата страна и нейния успех. Тя е събрала много пари за благотворителност“, каза бившата звезда от „Стажантът“.

„Тя е самостоятелен и дискретен човек. Забавно е, тя беше много успешен модел, наистина много успешен, и въпреки това си остана дискретен човек. Тя ще се появява често, не защото обича да го прави, а защото харесва резултата. Тя иска да види как тази страна наистина успява“, продължи той.

Доналд Тръмп добави: „Хората харесват факта, че тя не е постоянно пред камерите. Знаете, че много първи дами излизат пред обществеността, искат да бъдат навсякъде. Сърдят се на съпрузите си, че не ги представят. Ако аз не представя Мелания, тя би била много щастлива от това. Тя просто е различен тип човек. И обича страната“.

Въпреки че присъства на Националната конвенция на Републиканската партия през юли 2024 г., без да произнесе реч, тя прекъсна публичното си мълчание в края на надпреварата, за да представи съпруга си на митинга му в Медисън Скуеър Гардън през октомври, рядък момент на заден план в иначе ограничена роля в кампанията.

По темата

Автор: Надежда Неменски
Редактор: Надежда Неменски
Мелания Тръмп Доналд Тръмп Първа дама Публична поява Отсъствие от обществения живот Приемна грижа Белият дом Предизборна кампания Сикрет сървис Иранска заплаха
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