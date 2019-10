Чудовищният ураган „Лорецо” идва към Европа

Д нес ураганът „Лорецо” достигна Азорските острови и се очаква в четвъртък да премине над Ирландия и Великобритания.

Достигайки Европа ураганът вероятно ще е отслабнал до силна буря. Той загуби доста от мощта си в предходните дни. Във Великобритания за четвъртък са издадени над 170 предупреждения за опасност от наводнения.

В събота „Лорецо” беше ураган от 5-а степен. Първият с такава сила, виждан в тази част на Атлантическия океан. Той се зароди край бреговете на Западна Африка и бързо се превърна в истинско чудовище, обхващащо зона с диаметър от над 800 км. Скоростта на ветровете му от над 252 км/ч беше безпрецедентна за Източния Атлантик.

Смята се, че кораб-влекач е попаднал в урагана на около 2200 км от Мартиника. Не е известно какво се е случило с екипажа на съда, за който се предполага, че е потънал.

„Лорецо” удари Азорските острови с ветрове със скорост от 155 км/ч и вълни високи 22 метра. В момента всички пътища на островите са затворени, а комуникациите са спрени.

Ураганите обикновено бързо губят силата си и се превръщат в обикновени бури, когато достигнат по-студените води край Азорските острови. „Лорецо” обаче продължава да е ураган, макар и вече от втора степен.

Според португалски метеоролози толкова голям и силен ураган в източната част на Атлантическия океан не е регистриран досега. Но със затоплянето на климата това вероятно ще се промени и такива бедствия ще стават все по-чести.

Ураганите се зараждат обикновено в северозападната част на Тихия океан, където ги наричат ​​тайфуни и в западната част на Атлантическия океан. Те обаче са изключително редки в Южния Атлантик и не могат да се образуват над по-студените води в близост до полюсите.

Връзката между ураганите и глобалното затопляне е сложна, но съществува консенсус, че изменението на климата, причинено от хората, прави ураганите по-интензивни. По-топлите води дават повече енергия и правят бурите по-силни, а повишаването на морското равнище допринася за по-мащабни наводнения. Последните проучвания сочат, че изменението на климата е направило ураганите също по-влажни, а и по-бавни. Последното е особено опасно, тъй като означава, че бурите нанасят повече щети на районите, през които преминават.

Според Мигел Миранда, президент на Португалския институт за море и атмосфера, „Лоренцо” определено „не е нормален” ураган.

