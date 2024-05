Чудо! Сърцето на дете спря за 14 часа, след което се "рестартира"

С поред новинарски източници 4-годишно момче има късмет, че е живо, след като сърцето му е спряло да бие поне за 14 часа, преди по чудо да започне да бие отново.

(Във видеото може да научите повече за: Дете оцеля по чудо, след като беше поразено от волтова дъга)

Дестини Андерсън и Доминик Макданиъл, които са родители на 4-годишния Картие Макданиъл, разказват пред NBC News и KDVR-TV, че са мислели, че синът им е мъртъв, след като е получил сърдечен арест и сърцето му е спряло да бие.

Те разказаха пред KDVR-TV, че всичко започнало един ден, когато Картие започнал да изпитва треска, втрисане, често уриниране и други симптоми. На следващия ден състоянието му се влошило, тъй като те отбелязали пред полицията, че ръцете и краката му са станали студени, устата му започнала да посинява, а дишането му станало учестено.

Те го откарали в спешното отделение на Детската болница в Колорадо. Малко след като пристигнали в болницата, на родителите е казано, че синът им е получил сърдечен арест, а персоналът на болницата се опитвал да го съживи с изкуствено дишане.

