"Внимание, нося трупове": Убиецът с лилава катафалка

З а Доналд “Пи Уи” Гаскинс убийството е отговорът на почти всеки проблем.

Серийният убиец и изнасилвач от Южна Каролина безмилостно е отнел живота на най-малко 13 души, включително на собствената си племенница и на малко дете — по често насилствени и садистични начини за незначителни обиди. Жертвите редовно са били в багажника на неговата лилава катафалка.

Катафалката на Гаскинс е имала и надпис "нося трупове вътре".

Веднъж, след като е видял племенницата си надрусана, той я пребил до смърт, след което спокойно е изпил едно кафе с торта с нищо неподозиращото си семейство, докато окървавеното й тяло лежало в багажника на колата му.

“Пихме кафе и ядохме торта и беше като малко семейно събиране", спомня си неговата полусестра Карол Хотел пред Phoenix New Times. “Той я погреба на около 800 метра от дома ни. Не знаехме това седем години."

Убиецът също така преди това е признал, че е удавил бременна майка и нейното малко дете, а някои свои жертви е застрелял или отравял с киселина. Гаскинс, който караше лилава катафалка, дори имаше собствено импровизирано гробище, където изхвърляше някои от жертвите си.

“Той не беше сериен убиец стил Тед Бънди”, каза Дик Харпоотлиан, адвокат и щатски сенатор. “Това беше човек, който просто убиваше хора, защото за него те прекрачваха границата, независимо дали става дума за наркотици или раса, или той смяташе, че по някакъв начин ще го предадат или са го предали. Неговото решение на общите, обикновени проблеми беше да убие проблема.”

Какво е детството на Доналд Гаскинс?

От самото начало Гаскинс има проблемен живот. Сестра му, която е с 16 години по-млада от него, си спомня, че е израснала в “крайна бедност” в селските райони на Южна Каролина.

Дребният ръст на Гаскинс (160 см и под 60 кг) го прави честа мишена за подигравки и според Разследване Discovery, той е претърпявал чести побои от майка си, която е продавала сина си на “гаджета” или клиенти, за да го малтретират сексуално.

На 11-годишна възраст Гаскинс напуска училище и създава “Trouble Trio” с две други проблемни момчета, според Investigation Discovery. Групата прекарва времето си в кражба на коли, нахлуване с взлом в домове и в сексуално насилие над други момчета. На 13-годишна възраст Гаскинс е изпратен в поправително училище, след като напада младо момиче с брадва и я хвърля в канавка.

Директорът на поправителното училище по-късно каза за него: “Смятаме го за опасен и също така той има убийствени тенденции, характерни за параноичен тип”.

След като пребива друг тийнейджър с чук, Гаскинс е изпратен в затвора за опит за убийство и получава шестгодишна присъда. Две години по-късно той отново влиза в затвора за изнасилване на 12-годишно момиче, според Investigation Discovery.

Кои са жертвите на Гаскинс?

Бившият окръжен шериф на Флорънс Били Барнс каза пред WPDE, че едва през 1975 г. следователите са започнали да подозират, че Гаскинс е убиец, след като младата тийнейджърка Ким Гелкинс изчезнал и властите намират улики, сочещи към дома му.

"Разговаряхме няколко пъти със сътрудник на Гаскинс на име Уолтър Нийли и той ни каза, че не знае нищо", каза Том Хендерсън от отдела за правоприлагане на щата през 1991 г. "Най-накрая той каза, че Пий Уи му е казал, че е убил някои хора и има собствено частно гробище".

Нийли също каза на служителите на реда, че е бил там, когато Гаскинс уби 29-годишния дърводелец Денис Белами и неговия 15-годишен полубрат Джон Хенри Найт. Той води властите до гробовете им и следователите откриват още тела на мястото.

