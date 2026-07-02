Северна Македония усилено се въоръжава, купува ракети, бронирани машини, артилерийски системи

М инистърът на отбраната на Северна Македония Владо Мисайловски обяви, че е подписан договор за доставка на противотанкови ракетни комплекси „Джавелин“ и че доставката трябва да бъде извършена през 2027 г., предаде телевизия N1.

На пресконференция Мисайловски съобщи, че в Северна Македония са пристигнали артилерийските системи „Боран“ от съюзническа Турция, както и част от оборудването по проекта „Мистрал 3“, като очаква той да бъде завършен до края на годината.

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Всички американски машини JLTV вече са пристигнали, а последните договорени машини „Страйкър“ ще пристигнат в пристанището на Солун в понеделник.

„Така в края на месеца ще имаме нова дейност, на която ще можем да видим, че можем да завършим целия процес по споразумението със Съединените американски щати, чиято обща стойност е около 339 милиона евро“, каза Мисайловски.

Сред новите споразумения със САЩ той посочи, че са подписани договори за леко пехотно въоръжение, за доставката на безпилотните системи „Пума“ и „Рейвън“, оборудване за киберзащита на подразделението на леката пехотна група и на Министерството на отбраната, оборудване за непосредствена въздушна поддръжка и радиостанции.

Мисайловски отбеляза, че до края на годината трябва да пристигнат два хеликоптера, договорени с италианската компания „Леонардо“, и че през следващите години договореният график за доставки трябва да бъде спазен.

„Имахме сериозни предизвикателства при изпълнението на тези ангажименти от техническа и правна гледна точка, но сме на прав път да направим това споразумение напълно успешно“, заяви Мисайловски на пресконференция по повод две години от мандата му като министър на отбраната.

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В средата на март 2024 г. Министерството на отбраната на Северна Македония подписа договор с италианския производител за закупуването на осем хеликоптера „Агуста“, които, както беше съобщено по-рано, ще струват 249 милиона евро, включително ДДС.

Договорът беше подписан за закупуването на два типа хеликоптери – AW149 и AW169, като по-големият модел може да превозва 14 войници с оборудването им, а другият, по-малкият – до осем с оборудването им.