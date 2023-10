Ракетата, поразила болницата в Газа: Факти, подкрепящи версията на Израел

"Неуспешно изстреляна ракета от терористичната организация "Ислямски джихад" порази болницата "Ал-Ахли" в град Газа". Това написа в социалната мрежа X израелската армия, съобщи Deutsche Welle .

Армията сподели и видеоклип, за да докаже своята версия относно експлозията в ивицата Газа.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf