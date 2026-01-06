Апелативният съд във Варна потвърди паричните гаранции на двамата общински съветници

В арненският апелативен съд потвърди паричните гаранции на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, съобщиха от пресслужбата на съда.

На 17 декември Окръжният съд в града промени мерките им за неотклонение от "домашен арест" в "парична гаранция" от 200 хиляди лева за Стефанов и от 150 хиляди лева за Кателиев.

Тъй като наказателното дело от общ характер срещу двамата мъже е висящо, Апелативният съд разглежда жалбите на подсъдимите и се произнася в закрито заседание, без непосредственото изслушване на страните.

Според съда и към настоящия момент е налице обосновано подозрение за съпричастност на двамата към престъплението, за което са обвинени. Размерът на наложените гаранции е съобразен с имущественото и доходното им състояние. Освен това има възпиращ и дисциплиниращ ефект. Двамата са внесли сумите в определения от Окръжния съд срок, което показва, че размерът им не надхвърля реалните финансови възможности на подсъдимите.

Определението на Апелативния съд не подлежи на обжалване.

Стефанов и Кателиев са обвинени в съучастие в престъпен сговор с цел имотна облага и искане на подкупи. Стефанов е обвинен и в принуда. Според прокуратура двамата са действали заедно с още трима души. Съветниците бяха задържани на 8 юли заедно с кмета на Варна Благомир Коцев, а през октомври Софийският апелативен съд постанови домашен арест.