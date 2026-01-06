Свят

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

6 януари 2026, 13:19
О рганизацията на обединените нации (ООН) изрази дълбока загриженост относно драматичната операция на САЩ във Венецуела, като предупредиха, че тя „подкопава основен принцип на международното право“.

„Държавите не трябва да заплашват или да използват сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава“, каза в Женева Равина Шамдасани, говорителка на офиса на ООН за правата на човека.

Нейните коментари дойдоха, след като на 3 януари венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха отвлечени насилствено от американски командоси по време на въздушни удари над венецуелската столица, подкрепени от военни самолети и масивно военноморско присъствие.

Шамдасани отхвърли оправданията на САЩ за рейда с „дългогодишните и ужасяващи нарушения на човешките права“ от страна на венецуелското правителство, предаде АФП.

„Отговорността за нарушенията на правата на човека не може да бъде постигната чрез едностранна военна интервенция в нарушение на международното право“, настоя тя.

Тя подчерта, че в продължение на десетилетие правозащитната организация на ООН последователно е докладвала за „продължаващото влошаване на ситуацията във Венецуела“.

„Страхуваме се, че настоящата нестабилност и по-нататъшната милитаризация в страната в резултат на американската интервенция само ще влошат ситуацията.“

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас
Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас
Преди 7 часа

Преди 7 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Преди 6 часа

Преди 6 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Преди 6 часа

Преди 6 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Преди 8 часа

Преди 8 часа

Дипломация със селфи: Южна Корея търси „нова фаза" в отношенията с Китай

Дипломация със селфи: Южна Корея търси „нова фаза" в отношенията с Китай
Свят Преди 24 минути

Свят Преди 24 минути

Президентът на Южна Корея Лий Дже-Мюнг е в Пекин за четиридневна среща с китайския лидер Си Дзинпин

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро
България Преди 32 минути

МВР засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

България Преди 32 минути

Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията
България Преди 1 час

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

България Преди 1 час

Той допълни, че през миналата година са проведени 24 конкурса и са приети на служба 1300 души, като се очаква да бъдат назначени общо 1500

Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО
Свят Преди 1 час

Датският премиер: Военна атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО

Свят Преди 1 час

Предупреждението на Мете Фредериксен идва след като Доналд Тръмп отново заплаши да поеме контрол върху Гренландия

Арестуваха у нас сръбски член на "Розовите пантери" за обир в Гърция
България Преди 1 час

Арестуваха у нас сръбски член на "Розовите пантери" за обир в Гърция

България Преди 1 час

Четирима членове на организацията са действали в Гърция от 20 август до 2 септември 2025 г., за да извършат грабежа

СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване
България Преди 1 час

СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

България Преди 1 час

Елизабет Методиева и Валери Божинов влизат зад кулисите на документалното риалити за Христо Стоичков
Любопитно Преди 2 часа

Елизабет Методиева и Валери Божинов влизат зад кулисите на документалното риалити за Христо Стоичков

Любопитно Преди 2 часа

Специалната рубрика „Вече играеш… Стоичков – зад кадър“ ще се излъчва всеки четвъртък в „На кафе“

Григор Димитров започна годината с безпроблемна победа
България Преди 2 часа

Григор Димитров започна годината с безпроблемна победа

България Преди 2 часа

Съперник на българина в следващия кръг ще бъде квалификантът Рафаел Колиньон от Белгия

Илон Мъск обвини изборните машини на "Смартматик", използвани в САЩ и в България, във фалшифициране

Илон Мъск обвини изборните машини на "Смартматик", използвани в САЩ и в България, във фалшифициране
България Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Божидар Божанов, бивш министър на електронното управление, коментира публикацията в собствен пост в социалните мрежи

От 20 лева до тетрадка: Вторият живот на българските пари след еврото
България Преди 2 часа

От 20 лева до тетрадка: Вторият живот на българските пари след еврото

България Преди 2 часа

Левовете, които се връщат от търговските обекти, не остават дълго в касите

Храната, сервирана на Critics Choice Awards, предизвика вълна от подигравки (СНИМКА)

Храната, сервирана на Critics Choice Awards, предизвика вълна от подигравки (СНИМКА)
Любопитно Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Вместо звездите и наградите, вниманието на публиката на Critics Choice Awards бе привлечено от „тъжната“ чиния с предястия, сервирана като вечеря, която предизвика вълна от подигравки и коментари в социалните мрежи

На Богоявление: Бойните знамена на Българската армия бяха осветени с тържествен водосвет (СНИМКИ)

На Богоявление: Бойните знамена на Българската армия бяха осветени с тържествен водосвет (СНИМКИ)
България Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Автомобил с фалшиви табели падна в река, двама ранени
България Преди 2 часа

Автомобил с фалшиви табели падна в река, двама ранени

България Преди 2 часа

28-годишен водач и 21-годишна пътничка са хоспитализирани, а пробата за наркотици на шофьора е положителна за метамфетамин

Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?

Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?
Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Коментарите на Тръмп след залавянето на Мадуро сочат, че САЩ могат да предприемат още по-активни военни действия в други части на света

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани
Пари Преди 3 часа

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

Пари Преди 3 часа

Координационният център с първи брифинг за новата валута

Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина
България Преди 3 часа

Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина

България Преди 3 часа

Всичко от днес

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък
sinoptik.bg

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай
sinoptik.bg

sinoptik.bg

Елизабет Методиева и Валери Божинов влизат зад кулисите на документалното риалити за Христо Стоичков
Edna.bg

Edna.bg

Скандал около Мики Рурк: Актьорът бесен заради тайна кампания за финансово подпомагане
Edna.bg

Edna.bg

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да е фактор в първенството и Европа, а не еднодневка
Gong.bg

Gong.bg

Защитата на Ботев Враца се премести в Румъния - и Ариан Кабаши си тръгна
Gong.bg

Gong.bg

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право
Nova.bg

Nova.bg

На Богоявление: Мъжкото хоро се изви в Тунджа, в София осветиха бойните знамена (ВИДЕО+СНИМКИ)
Nova.bg

Nova.bg