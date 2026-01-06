ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

О рганизацията на обединените нации (ООН) изрази дълбока загриженост относно драматичната операция на САЩ във Венецуела, като предупредиха, че тя „подкопава основен принцип на международното право“.

„Държавите не трябва да заплашват или да използват сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава“, каза в Женева Равина Шамдасани, говорителка на офиса на ООН за правата на човека.

Нейните коментари дойдоха, след като на 3 януари венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха отвлечени насилствено от американски командоси по време на въздушни удари над венецуелската столица, подкрепени от военни самолети и масивно военноморско присъствие.

Шамдасани отхвърли оправданията на САЩ за рейда с „дългогодишните и ужасяващи нарушения на човешките права“ от страна на венецуелското правителство, предаде АФП.

„Отговорността за нарушенията на правата на човека не може да бъде постигната чрез едностранна военна интервенция в нарушение на международното право“, настоя тя.

Тя подчерта, че в продължение на десетилетие правозащитната организация на ООН последователно е докладвала за „продължаващото влошаване на ситуацията във Венецуела“.

„Страхуваме се, че настоящата нестабилност и по-нататъшната милитаризация в страната в резултат на американската интервенция само ще влошат ситуацията.“