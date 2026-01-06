България

СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

6 януари 2026, 13:04
СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване
Източник: БТА

С толичната община представи своето становище по актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша" - ключов документ за бъдещето на планината, който определя правилата за опазване и достъпност, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Терзиев предлага да се създаде комисия за лифтовете на Витоша

Оттам подкрепят необходимостта от актуализация на Плана, като същевременно считат, че той следва да бъде прецизиран и доработен така, че да се превърне в ясен, работещ и законосъобразен инструмент за управление на планината. 

Становището на Столична община е подкрепено от независима експертна оценка, възложена в рамките на общественото обсъждане на представения проект, с цел обективно да се прецени доколко планът създава ясна и приложима рамка за управление.

7 пъти увеличaват ски зоната на Витоша

Оценката потвърждава наличието на положителни елементи в проекта, които кореспондират с принципите на визията за Витоша на кмета на Столична община Васил Терзиев. Сред тях са възможности за подмяна на остарели лифтове с нови по-безопасни и екологични съоръжения, изграждане на нови трасета като публична инфраструктура, разширяване на съществуващи просеки и сервитути, както и подобряване на пътната инфраструктура за по-добър достъп до планината, посочват от Общината. 

СО иска бързи становища за Симеоновския лифт

В същото време анализът посочва редица съществени неясноти и противоречия, които могат да възпрепятстват ефективното прилагане на плана. Сред тях са липсата на приключена екологична оценка, което поставя под риск законосъобразността на плана и създава предпоставки за съдебно блокиране при прилагането му. Зонирането е неясно и противоречиво, като зоната за туризъм е крайно ограничена и не отговаря на реалното натоварване и интерес към планината. Има сериозни разминавания в данните за транспортната инфраструктура, включително липса на яснота за режима на лифтовете с транспортна функция като Княжевския и Драгалевския лифт. Използвани са остарели и непълни данни за туристически потоци, инфраструктура и състояние на лифтовите съоръжения, без ясна визия за тяхното възстановяване и модернизация. Отсъства изрична цел за балансирано развитие на туризма и рекреацията, въпреки ключовата им роля за общественото ползване на планината. Ски и спортните дейности са третирани основно като строителство, без достатъчна яснота как се съчетават с целите за опазване на природата и биоразнообразието, отбелязват от Общината.

Радев: Витоша се превръща в музей на ръждясали съоръжения

Оттам пишат, че конкретиката показва, че Планът за управление на Природен парк „Витоша" се нуждае от съществено прецизиране, за да стане ефективен и предвидим инструмент за управление на планината. Той трябва да гарантира правна сигурност и да улеснява реализацията на политики и проекти в обществен интерес, включително възстановяването на лифтовете като обществен транспорт и развитието на по-достъпна и безопасна планина.

Планът за управление на природен парк "Витоша" е публикуван на интернет портала за обществени консултации, на официалната страница на природния парк. Писмени становища по него могат да се подават до днес (6 януари 2026 г.). 

Източник: София Господинова, БТА    
Витоша природен парк лифтове модернизация СО
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 5 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 4 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 4 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 7 часа

