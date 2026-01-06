СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

С толичната община представи своето становище по актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша" - ключов документ за бъдещето на планината, който определя правилата за опазване и достъпност, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Оттам подкрепят необходимостта от актуализация на Плана, като същевременно считат, че той следва да бъде прецизиран и доработен така, че да се превърне в ясен, работещ и законосъобразен инструмент за управление на планината.

Становището на Столична община е подкрепено от независима експертна оценка, възложена в рамките на общественото обсъждане на представения проект, с цел обективно да се прецени доколко планът създава ясна и приложима рамка за управление.

Оценката потвърждава наличието на положителни елементи в проекта, които кореспондират с принципите на визията за Витоша на кмета на Столична община Васил Терзиев. Сред тях са възможности за подмяна на остарели лифтове с нови по-безопасни и екологични съоръжения, изграждане на нови трасета като публична инфраструктура, разширяване на съществуващи просеки и сервитути, както и подобряване на пътната инфраструктура за по-добър достъп до планината, посочват от Общината.

В същото време анализът посочва редица съществени неясноти и противоречия, които могат да възпрепятстват ефективното прилагане на плана. Сред тях са липсата на приключена екологична оценка, което поставя под риск законосъобразността на плана и създава предпоставки за съдебно блокиране при прилагането му. Зонирането е неясно и противоречиво, като зоната за туризъм е крайно ограничена и не отговаря на реалното натоварване и интерес към планината. Има сериозни разминавания в данните за транспортната инфраструктура, включително липса на яснота за режима на лифтовете с транспортна функция като Княжевския и Драгалевския лифт. Използвани са остарели и непълни данни за туристически потоци, инфраструктура и състояние на лифтовите съоръжения, без ясна визия за тяхното възстановяване и модернизация. Отсъства изрична цел за балансирано развитие на туризма и рекреацията, въпреки ключовата им роля за общественото ползване на планината. Ски и спортните дейности са третирани основно като строителство, без достатъчна яснота как се съчетават с целите за опазване на природата и биоразнообразието, отбелязват от Общината.

Оттам пишат, че конкретиката показва, че Планът за управление на Природен парк „Витоша" се нуждае от съществено прецизиране, за да стане ефективен и предвидим инструмент за управление на планината. Той трябва да гарантира правна сигурност и да улеснява реализацията на политики и проекти в обществен интерес, включително възстановяването на лифтовете като обществен транспорт и развитието на по-достъпна и безопасна планина.

Планът за управление на природен парк "Витоша" е публикуван на интернет портала за обществени консултации, на официалната страница на природния парк. Писмени становища по него могат да се подават до днес (6 януари 2026 г.).