Гответе се за главоболие, умора и лош сън – идват магнитни бури

Геомагнитната обстановка ще остане нестабилна няколко дни, като най-трудният период се прогнозира в средата на седмицата

13 януари 2026, 16:45
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

П рез средата на януари се очаква серия от магнитни бури с различна интензивност на Земята. Геомагнитната обстановка ще остане нестабилна няколко дни, като най-трудният период се прогнозира в средата на седмицата.

RBC-Украйна съобщава точните дни на повишена опасност, кои хора трябва да бъдат особено внимателни и как да намалим влиянието на магнитните бури върху организма.

Календар на магнитните бури от 12 до 17 януари

Понеделник (12 януари)

Очаква се умерена магнитна буря, която ще се засили във втората половина на деня от Kp-4 до Kp-5 (ниво G1). Хората, чувствителни към времето, може да изпитат главоболие, умора, сънливост или раздразнителност. За повечето хора денят ще премине без сериозни последици.

Вторник (13 януари)

Най-опасният период, тъй като се прогнозира силна магнитна буря Kp-5 (ниво G1). В такива дни най-често се наблюдават оплаквания от скокове на кръвното налягане, нарушен сън, сърцебиене и общо неразположение.

Сряда (14 януари)

Магнитната буря продължава на Kp-5, съответстваща на червен индикатор за буря. Възможни са главоболие, мигрена и умора.

Четвъртък (15 януари)

Геомагнитната активност постепенно намалява, но фонът остава нестабилен. Симптомите могат да продължат, особено при хора с хронични заболявания.

Петък (16 януари)

Очаква се слаба магнитна буря и период на възстановяване. Добро състояние постепенно се нормализира, но хората, чувствителни към времето, все още могат да изпитват остатъчни ефекти като умора и главоболие.

Събота (17 януари)

Очаква се ново увеличение на геомагнитната активност, отново достигаща Kp-5 (червено ниво G1). Според прогнозите тази буря ще бъде продължителна и ще продължи почти четири дни.

Източник: iStock/GettyImages

Какво са магнитните бури и как ни влияят

Магнитните бури са нарушения на магнитното поле на Земята, причинени от изхвърляне на слънчев плазмен материал или потоци слънчев вятър. Те могат да влияят на технически системи като комуникация и навигация, както и на човешките биоритми.

Kp 2–4 показва минимална до умерена активност, която може да предизвика лек дискомфорт. Kp 5–7 и над него показва силни нарушения, които засягат както технологиите, така и благосъстоянието.

Най-чувствителни системи:

  • Сърдечно-съдова система
  • Нервна система
  • Хормонален баланс

Кой е най-засегнат от магнитните бури

  • Хора със сърдечно-съдови заболявания
  • Хора с високо или ниско кръвно налягане
  • Хора с хронична умора
  • Метеочувствителни и метеозависими лица
  • Възрастни хора
  • Бременни жени
  • Хора с хронични заболявания

Нарушения на благосъстоянието могат да се появят и при хора под стрес или с нарушен сън.

Възможни симптоми по време на магнитни бури:

  • Главоболие
  • Замайване
  • Слабост и сънливост
  • Повишена тревожност
  • Скокове на кръвното налягане
  • Обостряне на хронични заболявания
  • Раздразнителност
  • Умора

Как да облекчим състоянието – лекарите препоръчват:

  • Избягване на пренатоварване
  • Повече почивка
  • Сън поне 7–9 часа на денонощие
  • Поддържане на нормален дневен режим
  • Пиене на достатъчно вода
  • Балансирано хранене
  • Ограничаване на кафе и алкохол
  • Повече време на открито
  • Проветряване на помещенията
  • Избягване на физическо и емоционално натоварване
  • Следене на кръвното налягане

Хората с хронични заболявания трябва да следват препоръките на своя лекар и да имат под ръка необходимите лекарства.

Източник: rbc.ua    
