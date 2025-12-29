Магнитни бури в края на декември и началото на януари - график по дни

О т 29 декември 2025 г. до 3 януари 2026 г. геомагнитното поле на Земята ще бъде повлияно от колебанията в слънчевата активност. Според глобални мониторингови източници, геомагнитните смущения в определени дни могат да бъдат умерени, с краткосрочни пикове на активност.

РБК-Украйна казва на кои дни трябва да обърнете внимание и как космическото време влияе на вашето благополучие.

График на магнитните бури по дни

Понеделник, 29 декември – умерена буря (4 точки) Днес се очаква началото на слънчево смущение. Възможни са нарушения на съня и резки промени в настроението. Възможна е слабост, така че не бива да се претоварвате с работа в навечерието на празниците.

Вторник, 30 декември – силна буря (5-6 точки) Това е един от най-опасните дни от периода. Не пренебрегвайте главоболието в този ден, отписвайки го като умора. Буря с такава сила може да провокира скокове на кръвното налягане и болки в ставите.

Сряда, 31 декември – опасността продължава (5 точки) Празничната нощ ще бъде под влиянието на геомагнитни трептения. Алкохолът и мазните храни усилват ефекта на магнитната буря върху сърдечно-съдовата система, така че трябва да бъдете по-внимателни.

Четвъртък, 1 януари – умерена активност (4 точки) Новогодишната сутрин може да бъде трудна не само заради празненствата, но и заради остатъчните ефекти от слънчевия вятър. Очакват се раздразнителност и намалена работоспособност.

2 и 3 януари – слаби колебания (2-3 точки). Магнитното поле на Земята ще започне да се стабилизира. Метеоролозите обаче трябва да бъдат внимателни – възможни са апатия и бърза умора.

Какво означават тези колебания?

Магнитните бури са естествени колебания в магнитното поле на Земята, причинени от активността на Слънцето. Когато заредените частици достигнат нашата планета, те могат да взаимодействат с геомагнитния щит на Земята, причинявайки смущения, които могат да засегнат не само технологиите, но и човешките биологични ритми – по-специално сърдечно-съдовата и нервната система.

Кой е засегнат от магнитните бури?

Най-чувствителни към магнитни бури са: хора, зависими от времето и чувствителни към него; тези, които имат хипертония или други сърдечно-съдови заболявания; хора с хронични мигрени и нарушения на съня; хора с емоционална нестабилност; бременните жени; възрастните хора.

Източник: iStock/GettyImages

Възможни реакции на тялото

По време на повишена геомагнитна активност може да се случи следното:

главоболие или влошаваща се мигрена

повишена умора и сънливост

колебания на кръвното налягане

раздразнителност или промени в настроението

намалена концентрация и внимание

при някои възрастни хора - засилени сърдечни симптоми

За да не се увеличи натоварването на тялото по време на магнитни бури, лекарите съветват да се въздържате от:

прекомерна консумация на кофеин, енергийни напитки и алкохол – те допълнително натоварват сърдечно-съдовата система

интензивна физическа активност

емоционални конфликти и стрес

игнориране на приема на лекарства по график за хронични заболявания

Как да облекчим състоянието