Магнитни бури в края на декември и началото на януари - график по дни

Вижте кой е най-засегнат и как да се предпазим

29 декември 2025, 10:30
Магнитни бури в края на декември и началото на януари - график по дни
Източник: iStock/Guliver Images

О т 29 декември 2025 г. до 3 януари 2026 г. геомагнитното поле на Земята ще бъде повлияно от колебанията в слънчевата активност. Според глобални мониторингови източници, геомагнитните смущения в определени дни могат да бъдат умерени, с краткосрочни пикове на активност.

РБК-Украйна казва на кои дни трябва да обърнете внимание и как космическото време влияе на вашето благополучие.

График на магнитните бури по дни

Понеделник, 29 декември – умерена буря (4 точки) Днес се очаква началото на слънчево смущение. Възможни са нарушения на съня и резки промени в настроението. Възможна е слабост, така че не бива да се претоварвате с работа в навечерието на празниците.

Вторник, 30 декември – силна буря (5-6 точки) Това е един от най-опасните дни от периода. Не пренебрегвайте главоболието в този ден, отписвайки го като умора. Буря с такава сила може да провокира скокове на кръвното налягане и болки в ставите.

Сряда, 31 декември – опасността продължава (5 точки) Празничната нощ ще бъде под влиянието на геомагнитни трептения. Алкохолът и мазните храни усилват ефекта на магнитната буря върху сърдечно-съдовата система, така че трябва да бъдете по-внимателни.

Четвъртък, 1 януари – умерена активност (4 точки) Новогодишната сутрин може да бъде трудна не само заради празненствата, но и заради остатъчните ефекти от слънчевия вятър. Очакват се раздразнителност и намалена работоспособност.

2 и 3 януари – слаби колебания (2-3 точки). Магнитното поле на Земята ще започне да се стабилизира. Метеоролозите обаче трябва да бъдат внимателни – възможни са апатия и бърза умора.

Какво означават тези колебания?

Магнитните бури са естествени колебания в магнитното поле на Земята, причинени от активността на Слънцето. Когато заредените частици достигнат нашата планета, те могат да взаимодействат с геомагнитния щит на Земята, причинявайки смущения, които могат да засегнат не само технологиите, но и човешките биологични ритми – по-специално сърдечно-съдовата и нервната система.

Кой е засегнат от магнитните бури?

Най-чувствителни към магнитни бури са: хора, зависими от времето и чувствителни към него; тези, които имат хипертония или други сърдечно-съдови заболявания; хора с хронични мигрени и нарушения на съня; хора с емоционална нестабилност; бременните жени; възрастните хора.

Източник: iStock/GettyImages

Възможни реакции на тялото

По време на повишена геомагнитна активност може да се случи следното:

  • главоболие или влошаваща се мигрена
  • повишена умора и сънливост
  • колебания на кръвното налягане
  • раздразнителност или промени в настроението
  • намалена концентрация и внимание
  • при някои възрастни хора - засилени сърдечни симптоми

За да не се увеличи натоварването на тялото по време на магнитни бури, лекарите съветват да се въздържате от:

  • прекомерна консумация на кофеин, енергийни напитки и алкохол – те допълнително натоварват сърдечно-съдовата система
  • интензивна физическа активност
  • емоционални конфликти и стрес
  • игнориране на приема на лекарства по график за хронични заболявания

Как да облекчим състоянието

  • спете достатъчно (7-8 часа)
  • пийте достатъчно вода
  • ходете повече на открито
  • проветрявайте често стаята, в която сте
  • спазвайте здравословна диета
  • почивайте си
  • ограничете натоварването
  • намалете на нивата на стрес
  • следете здравето си

Източник: rbc.ua    
