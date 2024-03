"Част от мен все още е в шок": Татуировка разкри тайна афера

Т атуировките са форма на себеизразяване, но много хора в крайна сметка съжаляват за татуировките, които са си направили. Обикновено хората съжаляват, когато надписите и рисунките не се получат по начина, по който са се надявали, или ако са си направили нещо, което след време не им харесва - например името на партньор, с когото след това са се разделили.

Но един мъж има коренно различна причина да съжалява за татуировката си, тъй като тя разкрива негова афера, пише Mirror.

Съпругата на мъжа обяснява, че била омъжена за партньора си от 19 години и той никога не е проявявал интерес към татуировките, докато преди около година не заявил, че зет му го е вдъхновил да си направи татус.

Дамата не заподозряла нищо за решението на своя съпруг, когато той се прибирал с татуирана лилия на гърдите си - докато не открила истината.

Хората, които най-често са склонни да изневерят

В публикация в Reddit жената разказва, че е станала подозрителна, когато съпругът ѝ е отказал да я взима на работни събития и партита с него. Първоначално той ѝ казал, че това е заради пандемията от COVID-19, но когато нещата се нормализирали, не могъл да измисли друго извинение, затова се наложило отново да я взима със себе си.

Именно там тя се запознала с една от колежките на съпруга си - Лили. Жената разбрала, че съпругът ѝ изневерява.

"Съпругът ми се кълнеше, че е съвпадение. Опитах се да пренебрегна чувствата си за това, че той изведнъж поиска да си направи татуировка на лилия. В крайна сметка той призна, че са имали връзка през последните две години", пише жената в публикацията си в Reddit.

