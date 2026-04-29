Цените на горивата в Европа: Спад във Франция, Германия – с трайно поскъпване

В Германия вече втори месец горивата са скъпи, въпреки въведените в страната мерки. Цените по колонките продължават да бъдат над психологическата граница от две евро. Така горивото в страната остава в челната тройка на страните с най-високи цени в Европейския съюз. Бензинът е по-скъп само в Дания и Нидерландия, съобщава NOVA.

В Германия беше въведено условие - цените да се вдигат веднъж на ден - в 12 часа на обяд, но могат да бъдат сваляни по всяко време. Средните стойности за гориво А95 са 2,09 евро, а за дизел - 2,15 евро.

При проучване след въвеждането на мярката се оказа, че от петролните концерни са увеличили маржовете си, що се отнася до бензина. Степента на по-високите печалби при него зависи от региона и размера на бензиностанциите. Най-големи увеличения на печалбите има при по-малките вериги и независимите доставчици. Най-високи са маржовете в Южна Германия, а именно в двете най-богати провинции на страната - Бавария и Баден-Вюртемберг. 

От петък влиза в сила още една мярка, която беше обявена преди две седмици от кабинета. Енергийният данък ще бъде намален със 17 евроцента за литър бензин и дизел. Прогнозите на експертите са, че тя няма да доведе до пълно облекчение още на 1 май. Очаква се това да стане  постепенно в следващите дни, но Федералната служба за автомобилен транспорт изчисли, че за дизелов автомобил средно мярката ще доведе до спестени 33 евро за два месеца, колкото ще важи самата мярка. За бензиновите автомобили отстъпката спестява малко над 21 евро за два месеца. Много шофьори казаха, че това е крайно недостатъчно.

Докато в Германия цените на горивата остават високи, шофьорите във Франция поемат глътка въздух. За втора поредна седмица дизелът поевтинява и цената му вече е по-ниска с около 15 евроцента на литър. Ако сравняваме с периода преди началото на конфликта в Близкия изток, цените все още остават много високи. Но това, което се забелязва, е, че още миналата седмица дизелът, който продължава да бъде най-използваното гориво във Франция, имаше спад на литър с около 8 евроцента. Според последните правителствени данни от вторник цената на литър дизел се е понижила на някои места с около 15 евроцента.

Много шофьори се насочиха отново към бензиностанциите, което предизвика известно напрежение и страх от дефицит на горива, затова побързаха да заредят автомобилите си - още повече, че предстои празничен уикенд, а след него и още един.

Във Франция нямаше толкова мащабни мерки от самото начало на конфликта в Близкя изток, защото правителството заяви, че няма допълнителен бюджет за многомилиардни интервенции. Но преди около 10 дни беше въведена мярка, която мнозина определят като разумна и работеща - ограничаване на маржа на печалбите на бензиностанциите. Идеята е, че когато има реален спад на цената на петрола на световните пазари, това да се отразява по-бързо и по-осезаемо на цените по колонките.

Източник: NOVA    
