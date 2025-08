Бурята "Флорис" връхлетя Ирландия и Шотландия

В ластите в Шотландия спряха влакове, затвориха паркове и предупредиха хората да закрепят здраво градински мебели заради приближаването на лятна буря - рядко явление, което ще донесе потенциално разрушителни ветрове в северната част на Великобритания, предаде Асошиейтед прес.

Метеорологичната служба на Обединеното кралство издаде код „оранжево“ в Шотландия за опасен вятър от бурята "Флорис", което означава, че съществува риск за живота и имуществото, особено от големи вълни в крайбрежните райони. Според агенцията поривите на вятъра може да достигнат 137 км/ч, придружени от силен дъжд.

Western Isles in Scotland are going to see some severe gusts from #StormFloris in the next few hours with possible sting jet. Latest high resolution model showing small area of gusts over 160kmh. Thankfully Ireland has missed the worst of the storm as forecast. pic.twitter.com/LkGjTXuxwa — Carlow Weather (@CarlowWeather) August 4, 2025

Бурята удари в най-натоварения период на годината за туризма, когато стотици хиляди хора се стичат на фестивала „Единбург Фриндж“ и други фестивали на изкуствата. От „Единбург Милитари Тату“ – едно от събитията, привличащо най-много туристи в града - заявиха, че се отменя планираното за днес представление на открито с участието на много редици гайдари и барабанисти в замъка в Единбург.

Железопътните компании спряха движението на влаковете в голяма част от Шотландия, както и по някои фериботни линии. "Флорис", кръстена така от метеорологичните власти, може да засегне и части от Северна Ирландия, Уелс и северна Англия, съобщиха от Метеорологичната служба.

Storm Floris makes landfall on the northwestern coast of Scotland. pic.twitter.com/WmyIDUYV1U — CMNS_Media⚔️ #Citizen_Media🏹VEDA 👣 (@1SanatanSatya) August 4, 2025

Министърката на правосъдието и вътрешните работи в шотландското провинциално правителство Анджела Констанс призова хората да бъдат внимателни, ако пътуват, и „да гледат на това като зимно пътуване, а не като лятно“.

„Уверете се, че имате топли дрехи, храна, вода, достатъчно гориво и че мобилният ви телефон е зареден“, каза тя.

Железопътният превозвач „Скотрейл“ призова „всеки с градински вещи като шатри, батути и мебели, да ги застопори, за да не бъдат отнесени върху релсите и да не навредят на оборудването покрай линиите“.

Good morning ☔️



Starting to get a bit wild on Loch Long in Argyll Scotland as Storm Floris starts to hit with strong winds and sideways rain 🥴



Please take care if travelling especially on the peninsula as roads are looking flooded already 🙏



Have a great Monday everyone 💙 pic.twitter.com/Xj2479dlfE — 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Mike - ArgyllSeaglass 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@ArgyllSeaGlass) August 4, 2025

Бурята "Флорис" донесе силни ветрове и на остров Ирландия, като в Република Ирландия около 10 000 домакинства останаха без ток, а метеорологичните предупреждения остават в сила и от двете страни на границата, но, изглежда, островът ще избегне най-лошото от бурята.

В Северна Ирландия бяха отменени няколко полета, няколко обществени сгради бяха затворени, а малък брой домакинства са без ток.

Storm Floris certainly battering Skeabost at present @BBCScotWeather very high winds and some serious gusts, difficult to stand outside, stay safe out there. pic.twitter.com/mYLu4VJc49 — Graeme Deas (@graemedeas) August 4, 2025

В Еглинтън и Магилигън в северноирландското графство Лондондери бяха регистрирани ветрове със скорост 95 км/ч.

Летището в Дъблин съобщи, че полетите продължават нормално, въпреки че авиокомпания „Емералд Еърлайнс“ (Emerald Airlines) отмени днес шест полета.