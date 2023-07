Буря отне живота на трима души в Сърбия (СНИМКИ)

Т рима души загинаха снощи при бурята, която върхлетя Сърбия. Сред жертвите има и едно дете, предаде кореспондентът на БГНЕС от Белград.

66-годишен мъж на средна възраст загина, след като се опита да премахне кабелите от далекопровод, които паднаха върху оградата му в Бачка Паланка, съобщи кметът Бранислав Сушница.

Мъжът е загинал на място. Кметът призова гражданите да не се опитват да разчистват какво и да е, за да избегнат подобни инциденти.

