Н ай-голямата европейска икономика, тази на Германия, вероятно е в рецесия. Това прогнозира „Бундесбанк” (Bundesbank).

През третото тримесечие на годината се очаква брутният вътрешен продукт да намалее заради резкия спад на индустриалното производство.

Натискът за забавянето на индустрията в Германия идва най-вече от свиването на износа, причинено от нарастващото напрежение на международните пазари, ограниченото търсене в Китай и „Брекзит”.

„Основната причина за това е продължаващият спад в индустрията”, пише в доклада на германската централна банка. „Докато вътрешното потребление продължава да изолира икономиката, пазарът на работни места вече показва признаци на слабост и доверието в сектора на услугите също намалява”.

„Спадът в индустрията се засилва донякъде, защото търсенето от чужбина е намаляло”, посочват от „Бундесбанк”. „По-специално износът за Обединеното кралство беше слаб през пролетта. Една от причините за това беше крайният срок за „Брекзит” в края на март. Той доведе до повече покупки във Великобритания през зимните месеци.”

От германската централна банка посочват, че компаниите в Германия отлагат закупуването на ново оборудване и съоръжения поради спада в износа. И тъй като инвестициите в строителство също намаляват, а частното потребление нараства слабо, икономиката може да продължи да се свива след спада с 0,1% през второто тримесечие на годината. Техническото определение за рецесия е две последователни тримесечия на спад на БВП.

Bundesbank warns Germany likely to tip into recession https://t.co/fqz0viGnmG