Свят

Политическо убийство в Мексико - отнеха живота на кмета на Уруапан

Двама души, свързани с нападението, са арестувани, а трети е убит

2 ноември 2025, 13:50
Политическо убийство в Мексико - отнеха живота на кмета на Уруапан
Източник: iStock/Getty Images

К метът на Уруапан в мексиканския щат Мичоакан, Карлос Мансо, бе застрелян в центъра на града.

Двама души, свързани с нападението, са арестувани, а трети е убит.

Мичоакан от години е сред най-насилствените райони на Мексико, контролиран от наркокартели, които изнудват фермери.

Мансо, станал кмет през септември 2024 г., често участваше лично в патрули за сигурност и настояваше за по-твърди мерки срещу престъпността.

Убийството му е поредното в серия атаки срещу местни политици в Мексико, където насилието, свързано с наркотрафика, продължава вече близо две десетилетия.

Източник: БГНЕС    
Убийство на кмет Мексико Мичоакан Наркокартели Насилие Карлос Мансо Уруапан Престъпност Наркотрафик Местни политици
Последвайте ни

По темата

Камион пламна на Прохода на републиката, създаде километрично задръстване

Камион пламна на Прохода на републиката, създаде километрично задръстване

Двама са арестувани за смъртоносното нападение във влак във Великобритания

Двама са арестувани за смъртоносното нападение във влак във Великобритания

"Нестандартен бохем с хаплив хумор": Изпратихме Иван Тенев в последния му път

Лавина уби германски алпинисти в италианските Алпи

Лавина уби германски алпинисти в италианските Алпи

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

pariteni.bg
Как да се грижим за женското куче след раждането

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 22 часа
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 18 часа
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 17 часа
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 16 часа

Виц на деня

– Скъпи, заради красотата ми или заради интелекта ми ме обичаш? – За чувството ти за хумор, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Акция "Зима": Хиляди нарушения и засилен трафик по пътищата

Акция "Зима": Хиляди нарушения и засилен трафик по пътищата

България Преди 2 часа

Ученическата ваканция около Деня на будителите доведе до засилен трафик по пътищата, а "Пътна полиция" отчете хиляди нарушения още в първия ден на проверките

<p>Иран ще възстанови ядрените си съоръжения &quot;с още по-голяма сила&quot;</p>

Пезешкиан: Иран ще възстанови ядрените си съоръжения "с още по-голяма сила"

Свят Преди 2 часа

Същевременно, Пезешкиан подчерта, че Иран няма намерение да се сдобива с ядрено оръжие

Дронове удариха Одеса, българска делегация е там

Дронове удариха Одеса, българска делегация е там

Свят Преди 3 часа

Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана има щети по гражданската инфраструктура

За една нощ: Русия свали 164 украински дрона над 10 региона

За една нощ: Русия свали 164 украински дрона над 10 региона

Свят Преди 3 часа

26 дрона са свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който Русия анексиран през 2014 г.

<p>Президентът Радев: Египет е стратегически партньор за България и ЕС</p>

Президентът Радев: Египет е партньор със стратегическо значение за България и ЕС

България Преди 4 часа

Радев подчерта пред MENA, че Големият египетски музей в Гиза разкрива чудесата на Древен Египет, неговата цивилизация, култура и традиции

Андре Токев: Детето в мен не си е тръгвало. Вторият шанс е важен

Андре Токев: Детето в мен не си е тръгвало. Вторият шанс е важен

Любопитно Преди 4 часа

Готвачът в откровена изповед пред Мон Дьо

<p>Президентът на ЕЦБ&nbsp;с напомняне към България</p>

Кристин Лагард: България ще приеме еврото след два месеца

България Преди 4 часа

Тя подчерта, че въвеждането на новата валута означава "нови монети, нови банкноти и обща валута за споделено бъдеще"

Мистерията се заплита: Отшелникът от Пирин, обявен за мъртъв преди 13 години, е пребивавал и в Гърция

Мистерията се заплита: Отшелникът от Пирин, обявен за мъртъв преди 13 години, е пребивавал и в Гърция

България Преди 5 часа

По всяка вероятност, мъжът не е искал да бъде намерен

Дръзкият обир в Лувъра: Повдигнаха обвинение на 38-годишна жена

Дръзкият обир в Лувъра: Повдигнаха обвинение на 38-годишна жена

Свят Преди 5 часа

Адвокатът на жената - Адриен Сорентино, заяви пред представители на медиите, че неговата клиентка е "потресена"

<p>Виетнам може да получи C-130 самолети и хеликоптери от САЩ&nbsp;</p>

САЩ преговарят с висши лидери на Виетнам в Ханой

България Преди 5 часа

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се очаква в столицата на Виетнам

<p>Учени засичат екзотични гости в Черно море</p>

Гигантски омари: Учени засичат екзотични гости в Черно море

България Преди 5 часа

Климатичните промени ли са причината

Пентагонът нанесе смъртоносен удар по наркотрафиканти в Карибско море

Пентагонът нанесе смъртоносен удар по наркотрафиканти в Карибско море

Свят Преди 6 часа

Според информация на министъра на отбраната на САЩ са убити трима души на борда

Смъртоносен пожар в магазин в Мексико отне живота на десетки хора

Смъртоносен пожар в магазин в Мексико отне живота на десетки хора

Свят Преди 6 часа

Сред загиналите има и деца

<p>Внушителен транспортен самолет се приземи на летище &quot;Васил Левски&quot;</p>

"Антонов 124 "Руслан" на летище "Васил Левски"

България Преди 6 часа

Самолетът се използва за превоз на извънгабаритни товари, военна и гражданска логистика и е една от най-специализираните машини в своя клас

Масово кръвопролитие във влак във Великобритания

Масово кръвопролитие във влак във Великобритания

Свят Преди 6 часа

Арестувани са двама заподозрени в нападение с хладно оръжие

<p>Кремъл посочи какво е нужно за решаването на въпроса с Украйна</p>

Кремъл: За решаването на въпроса с Украйна е нужна работа, а не среща Путин-Тръмп

Свят Преди 7 часа

По думите на Песков необходимост от такава среща към момента няма

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg
1

6 контейнера боклук от язовир Николово

sinoptik.bg

Искрено и лично: Защо мъжете обичат пищни жени?

Edna.bg

Според Стивън Хокинг има четири сценария за края на света!

Edna.bg

40 години и пламтяща страст, Роналдо не мисли за отказване

Gong.bg

Родните таекуондисти окупираха върха на Рамус София Къп

Gong.bg

Казусът "Лукойл": Полезните ходове на България според управляващи и опозиция

Nova.bg

Камион се запали на Прохода на Републиката, образувала се е тапа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg