Политическо убийство в Мексико - отнеха живота на кмета на Уруапан

К метът на Уруапан в мексиканския щат Мичоакан, Карлос Мансо, бе застрелян в центъра на града.
Двама души, свързани с нападението, са арестувани, а трети е убит.
Malditos todos los que defienden a la maldita 4T🤬‼️— 🐍 Pedro Meléndez ☘️ 🇲🇽 ☘️ (@20PeterMel) November 2, 2025
Asesinaron, en medio de la población y enfrente a sus hijos pequeños al alcalde de Uruapan Carlos Manzo
Pidió seguridad para su pueblo y le dieron Indolencia criminal🤬
Colusión asesina entre morena y el crimen organizado🤬 https://t.co/zSnzFqe899 pic.twitter.com/3w9CKNpCGz
Мичоакан от години е сред най-насилствените райони на Мексико, контролиран от наркокартели, които изнудват фермери.
Мансо, станал кмет през септември 2024 г., често участваше лично в патрули за сигурност и настояваше за по-твърди мерки срещу престъпността.
Убийството му е поредното в серия атаки срещу местни политици в Мексико, където насилието, свързано с наркотрафика, продължава вече близо две десетилетия.