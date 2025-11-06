Свят

Съпругата на убития мексикански кмет поема неговата длъжност

Гресия Кирос положи клетва, за да замести съпруга си Карлос Мансо като кмет на Уруапан

6 ноември 2025, 09:23
Съпругата на убития мексикански кмет поема неговата длъжност
Източник: БТА/АР

С ъпругата на кмета, убит безмилостно по време на празненствата по случай Деня на мъртвите в разкъсвания от насилие мексикански щат Мичоакан, пое длъжността на съпруга си, обещавайки да продължи неговата борба срещу организираната престъпност, предаде Ройтерс.

Политическо убийство в Мексико - отнеха живота на кмета на Уруапан

Гресия Кирос положи клетва, за да замести съпруга си Карлос Мансо като кмет на Уруапан, известен като столицата на авокадото в Мексико, след като конгресът на щата одобри единодушно тази стъпка.

"Днес идвам с разбито сърце, защото ми отнеха партньора в живота, бащата на децата ми, но и с куража, с който той се изправи да се бори", каза Кирос по време на полагането на клетвата.

"Те няма да ме заглушат... Аз ще последвам стъпките му", добави тя, държейки шапката на починалия си съпруг като символ на тяхното движение.

В събота вечерта въоръжен мъж с качулка застреля 40-годишния Мансо, докато той присъстваше на фестивал на свещите, в атака, която предизвика национално възмущение, отчасти заради откровената му критика към федералното правителство, че не прави достатъчно за борбата с организираната престъпност.

Малко преди стрелбата Мансо беше произнесъл реч в града с 350 000 жители и носеше на ръце малкия си син, облечен като скелет.

Мансо беше изразил опасения за безопасността си, докато продължаваше да говори срещу мощните наркокартели, които са се укрепили в доходния бизнес с авокадо и лайм.

Карлос Баутиста, лидер на Независимото движение на шапките, към което принадлежеше Мансо, заяви пред Ройтерс, че новият кмет ще бъде охраняван от най-малко 14 агенти на сигурността.

Източник: Пламен Йотински/БТА    
Убийство на кмет Мексико Мичоакан Уруапан Организирана престъпност Наркокартели Гресия Кирос
Последвайте ни
Кошмарът в

Кошмарът в "Хаджи Димитър" продължава: Десетки семейства се евакуираха заради рушащия се блок

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Рама Дуваджи - най-младата първа дама на Ню Йорк

Рама Дуваджи - най-младата първа дама на Ню Йорк

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

pariteni.bg
Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 3 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 2 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 2 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 1 час

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Проф. Кантарджиев: Грипен вирус не е доказан у нас, пикът е през януари

Проф. Кантарджиев: Грипен вирус не е доказан у нас, пикът е през януари

България Преди 7 минути

Времето за ваксинация е в момента, припомня професорът

<p>НАСА може да изпрати мисия до Марс още догодина</p>

Номинираният шеф на НАСА предложи мисия до Марс още догодина

Свят Преди 12 минути

"Изглежда, че някои позволяват на политиката да застане на пътя на мисията на НАСА"

ЕЛАНА Алтернативен Депозит: разумната стъпка към света на инвестициите

ЕЛАНА Алтернативен Депозит: разумната стъпка към света на инвестициите

Любопитно Преди 43 минути

Откриха черните кутии на UPS самолета, убил 12 в Луисвил

Откриха черните кутии на UPS самолета, убил 12 в Луисвил

Свят Преди 1 час

34-годишният товарен самолет MD-11 е летял за Хонолулу с трима членове на екипажа на борда

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

България Преди 1 час

До момента 41-годишната жена е преминала 15 курса химиотерапия и 5 курса имунотерапия

Ремонт oтново ограничава движението на АМ "Тракия”

Ремонт oтново ограничава движението на АМ "Тракия”

България Преди 2 часа

От АПИ предупреждават шофьорите да се движат внимателно

Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас

Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас

България Преди 2 часа

„За” гласуваха ДПС-НН, „Възраждане”, БСП, ИТН, МЕЧ и независимите. ГЕРБ се разделиха и гласуваха с „против” и „въздържал се”

Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)

Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Поне 241 са безследно изчезналите

Най-голямата паяжина в света може да хване кит

Най-голямата паяжина в света може да хване кит

Любопитно Преди 3 часа

С площ от 106 квадратни метра, тази тънка структура вероятно е най-голямата паяжина от този вид, която някога е била откривана

Как да спрете да плачете, докато режете лук

Как да спрете да плачете, докато режете лук

Любопитно Преди 3 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

,

Ръст на ранните резервации по морето

България Преди 3 часа

Германският пазар расте, полският спада

Наистина ли Великобритания е "столицата на изнасилванията"?

Наистина ли Великобритания е "столицата на изнасилванията"?

Свят Преди 3 часа

Публикация със статистика, свързана с броя на изнасилванията, се разпространява в социалните мрежи и предизвиква бурни реакции

.

Германски пенсионери търсят своя рай в България

Любопитно Преди 3 часа

"Оставям всичко зад гърба си и започвам нещо ново"

Сам Алтман: Ще ме е срам, ако OpenAI няма AI шеф

Сам Алтман: Ще ме е срам, ако OpenAI няма AI шеф

Технологии Преди 3 часа

Милиардерът иска да повери контрола на компанията над собствената ѝ технология

Тръмп: Може би работим с Русия и Китай по план за премахване на ядрените оръжия

Тръмп: Може би работим с Русия и Китай по план за премахване на ядрените оръжия

Свят Преди 9 часа

Тръмп: Ние сме ядрената сила номер едно

Нарушение на Томи заличи Лечителите от “Игри на волята”

Нарушение на Томи заличи Лечителите от “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Капитанът на Зелените беше отстранен от надпреварата заради постъпката си

Всичко от днес

От мрежата

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Когато дързостта изпревари естетиката: модният пропуск на Бианка Ченсори

Edna.bg

Днес празнуват хората, носещи имената на трима големи светци

Edna.bg

Лудост: Реал Мадрид продава Винисиус за 345 млн. евро?

Gong.bg

Голяма промяна в щангите, засегнат е и Карлос Насар

Gong.bg

Проф. Кантарджиев: През миналата седмица няма доказан случай на грип, пикът се очаква в края на януари

Nova.bg

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

Nova.bg