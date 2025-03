Е вропейският съюз може скоро да се окаже изолиран на световната политическа сцена, ако „неговите либерални лидери продължават да пречат на успеха“ на мирните преговори в Украйна, заяви днес в Рим унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

Говорейки след преговорите си с италианския вицепремиер Матео Салвини, Сиярто заяви, че те са потвърдили съгласието си по най-належащите въпроси пред Европа, отбелязвайки, че и двамата отхвърлят нелегалната имиграция, спешно искат мир в Украйна и поставят ударение върху защитата на семействата.

Решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да започне преки преговори с Русия означава, че възможността за сключване на мир в Украйна „е по-близо от всякога“, заяви Сиярто, цитиран в изявление на унгарското министерство на външните работи. Той отбеляза, че унгарското правителство вече трета година подчертава значението на преките преговори между САЩ и Русия.

„Мисля, че фактът, че руският президент не е отхвърлил предложението за примирие, както и фактът, че има явно споделено намерение за траен мир в Украйна, предполага огромна възможност мирът да се върне в Украйна, следователно и в Европа“, заяви Сиярто.

Зеленски: Условията на Русия за примирие показват, че тя иска войната да продължи

Той заяви, че от ключово значение е споразумението между воюващите страни по условията за дълготраен мир.

Сиярто каза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е ключов играч в настоящите събития, за което свидетелства фактът, че „този обнадеждаващ обрат на събитията се случва скоро след встъпването му в длъжност“, което му позволява той да е този, който създава необходимите условия за примирие и дълготраен мир.

Министърът същевременно предупреди, че има „по-голям риск откогато и да е Европейският съюз да остане изолиран на световната политическа сцена по този въпрос“.

„Ако европейските либерални лидери продължат със своя провоенен метод на действие, ако продължат да блокират и да пречат на успеха на мирните преговори, то Брюксел скоро ще се намери изолиран на световната политическа сцена“, заяви той.

