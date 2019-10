Скандал: Борис Джонсън прикрива опасност от Русия

П ремиерът на Великобритания Борис Джонсън е обвинен, че не е позволил публикуването на информация, която обръща внимание на заплахата от Русия за Обединеното кралство и на потенциалното влияние, което Кремъл може да окаже на изборите в страната чрез дезинформация, пише „Гардиън“.

Доминик Грийв, бивш депутат от управляващата Консервативна партия и ръководител на Комисията по безопасността и разузнаването, заяви пред британските депутати, че доклад, изготвен от него е бил задържан и е изчаквал официално потвърждение за публикуване от правителството от 17 октомври.

Според Грийв е неприемливо за премиерът да „протака“ подобен документ, като има риск информацията изобщо да не бъде публикувана преди изборите на 12 декември.

В изказване пред Камарата на общините, депутатът също така заяви, че Комисията е трябвало да получи разрешение за публикуването на доклада до 31 октомври, така че той да бъде публикуван на 4 ноември, преди парламентът да бъде разпуснат.

Ако правителството не одобри публикуването преди 5 ноември, няма да бъде възможно това да се случи до формирането на нов парламент. Грийв добави, че Джонсън не е обяснил защо е забавил одобрението.

„Комисията разследваше заплахата, която Русия представлява за страната“, посочи Грийв.

„Изготвихме доклад, който в съответствие със Закона за правосъдието и безопасността, изпратихме на премиера на 17 октомври за потвърждение, че няма класифицирани въпроси – и в него не би трябвало да има, понеже той беше подробно разгледан“.

„Това потвърждение трябваше да бъде получено днес, за да бъде възможно публикуването му, преди парламентът да бъде разпуснат. Но за съжаление това не се случи. В този случай имаме Комисия в парламента, която чака да представи доклад пред тази Камара, който коментира директно това, което виждаме като заплаха за нашите демократични процеси“, добави депутатът.

Комисията на Грийв съществува в британския парламент, за да предоставя междупартийно мнение за правителствените дейности, свързани с безопасността и разузнаването. Неговите доклади имат нужда от одобрението на правителството в Лондон, което ги получава предварително, за да се увери, че няма информация, която да компроментира работата на разузнавателните агенции.

