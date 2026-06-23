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10 години след Брекзит: Равносметката, която разкри неочаквания мащаб на икономическия срив

Според проучванията на общественото мнение 23% от гласувалите за напускане сега съжаляват за избора си

Елена Дремова Елена Дремова

23 юни 2026, 14:02
10 години след Брекзит: Равносметката, която разкри неочаквания мащаб на икономическия срив
Източник: iStock

К огато Обединеното кралство гласува за напускане на Европейския съюз на 23 юни 2016 г., оспорваният резултат смая мнозина и даде старт на климат на политическо напрежение, което оттогава насам става все по-сериозно. Днес, десетилетие по-късно, данните от икономическите анализи показват истинския мащаб на това решение: Брекзит е свил британската икономика с цели 8 на сто, съобщава France 24.

Според проучванията на общественото мнение 23% от гласувалите за напускане сега съжаляват за избора си – или защото са променили мнението си за Европа, или защото смятат, че политиците са провалили процеса по излизане. Изглежда мнозина са съгласни, че Брекзит не е успех.

Данните от последните 10 години разкриват истинския мащаб на този провал – икономистите изчисляват, че Брекзит е намалил брутния вътрешен продукт (БВП) на Обединеното кралство с до 8%.

Това означава, че средностатистическият британец е с до 8% по-беден, отколкото ако Брекзит никога не се беше случил. На национално ниво това се равнява на „загуба в данъчните приходи, които правителството получава и харчи за обществени услуги“, обяснява Джонатан Портес, професор по икономика и публична политика в King's College, Лондон. Сред икономистите „има ясен консенсус, че Брекзит е нанесъл значителни щети“, добавя Портес.

„Истински ад“

За да анализират данните от Брекзит, икономисти от Института за икономически политически изследвания към Станфорд използват два модела. Първият сравнява темпа на растеж на Обединеното кралство за 10 години с този на други страни, като се отчитат глобалните икономически шокове като Covid-19 и въздействието на войните в Украйна и Близкия изток.

„Преди референдума за Брекзит Обединеното кралство се справяше добре, но оттогава насам изостанахме в сравнение с нашите партньори“, казва Грегъри Твайтес, един от авторите на изследването на Станфорд и доцент по икономика в Университета в Нотингам. „Нашата икономика е с около 8 процента по-малка, отколкото би била, ако не бяхме напуснали Европейския съюз, въз основа на сравнение с други страни“, добавя той.

Вторият метод оценява компаниите в Обединеното кралство, за да види как са се справили тези, които често са си сътрудничили с ЕС след Брекзит, в сравнение с тези, които не са. Резултатите показват, че фирмите с интензивни контакти с ЕС се представят значително по-зле. „Когато пресметнете тези числа, изглежда, че Обединеното кралство е с около 6 процента по-бедно, отколкото би било без напускането на Европейския съюз“, казва Твайтес.

Търговията със стоки в Обединеното кралство – особено автомобили и хранително-вкусови продукти – е ударена изключително тежко. Брекзит увеличи изискванията за документация, правейки ежедневните процедури по-бавни и скъпи за бизнеса.

Собственик на британска логистична компания заяви пред правителствена комисия през януари, че е било „истински ад“ да се сдобие с папка документи с 26 печата, само за да изнесе агнешко и говеждо месо за ЕС – за разлика от единствения лист, необходим преди Брекзит.

Има надежди, че Обединеното кралство и ЕС ще изработят ново споразумение за улесняване на търговията, особено за млечни продукти, яйца, риба и прясно червено месо, което да влезе в сила от лятото на 2027 г. Но това ще дойде твърде късно за бизнесите, които вече фалираха под натиска на увеличените изисквания. Британският износ на храни за ЕС се е свил с близо една четвърт, откакто Брекзит влезе в сила, според Федерацията за храни и напитки на Великобритания.

Брекзит дръпна Обединеното кралство назад

В същото време последиците от Брекзит допринесоха сериозно за инфлацията на цените на храните в Обединеното кралство, при която основни продукти като портокаловия сок поскъпнаха със 134 процента.

Докато хората с по-високи доходи могат да абсорбират скока на цените и стагнацията на заплатите, за останалите това е много по-трудно. „Това удря най-силно хората на дъното, което означава, че бедните страдат повече“, казва Твайтес.

Той обаче добавя, че не е толкова просто да се начертае права линия от Брекзит до преките показатели за бедност – като например скока в използването на хранителни банки в Обединеното кралство през последните 10 години – тъй като в играта участват много други социални и икономически фактори.

„Брекзит в никакъв случай не е единственият икономически проблем на Обединеното кралство. Подобно на други европейски страни, то има много проблеми с липсата на инвестиции, бавния растеж и липсата на иновации – но Брекзит, освен всичко това, задържа британската икономика назад“, казва Портес.

Десетгодишното източване, което Брекзит причини на британската икономика, дойде във време, когато страната най-малко можеше да си го позволи. Социалните грижи, здравеопазването и образованието така и не се възстановиха напълно от съкращенията на разходите за строги икономии, наложени от правителството на бившия премиер Дейвид Камерън през 2010-те години – същото правителство, което свика референдума за Брекзит.

Междувременно затворите са в „катастрофално“ състояние, националната пътна мрежа се руши, а началникът на отбраната на Обединеното кралство предупреди, че без инвестиции въоръжените сили ще трябва да преминат през сериозни съкращения на оперативните разходи.

Десет години след референдума, който сви британската икономика и намали данъчните приходи, нивата на бедност растат, а обществените услуги се разпадат.

„Начините за смекчаване на ситуацията са опитите да се обърнат някои от щетите от Брекзит директно чрез договаряне на по-тясно споразумение с ЕС, както и страната да се управлява възможно най-добре във всяко друго отношение“, казва Твайтес. Но тъй като вторичните трусове от Брекзит продължават да се усещат по цялата икономика, надеждата за бързо възстановяване изглежда малка. „Моята прогноза е, че щетите ще продължат да бъдат приблизително на същото ниво, на което са и сега“, заключва той.

Редактор: Елена Дремова
Източник: France 24    
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