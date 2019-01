Британският парламент отхвърли споразумението за излизането на Обединеното кралство от ЕС, което премиерът Тереза Мей договори с Брюксел, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

Общо 432 депутати гласуваха против, а 202 се обявиха в подкрепа на сделката на днешното гласуване в Камарата на общините.

Това означава, че Мей има три работни дни преди да се завърне в парламента и да съобщи какви стъпки ще предприеме оттук нататък.

Лидерът на британската опозиционна Лейбъристка партия Джереми Корбин внесе вот на недоверие към правителството на Мей, след като мнозинството от британските депутати отхвърлиха нейното споразумение.

"Внесох вот на недоверие към правителството, каза Корбин, определяйки резултата от гласуването по споразумението за Брекзит като "катастрофално" поражение за кабинета", посочва Франс прес.

Обсъждането на вота ще се състои утре.

След като резултатите от гласуването станаха ясни британският премиер Мей заяви "днешният вот не ни казва нищо за това какво подкрепя, както и дали и как ще уважи решението на избирателите от референдума“.

"Жителите на ЕС и тези Великобритания заслужават яснота, колкото е възможно по-скоро“, каза още тя.

Бившият британски външен министър Борис Джонсън обяви сделката за мъртва. Джонсън е един от противниците на споразумението на британския премиер Тереза Мей. Според него сделката не е изгодна за Великобритания. Той обяви, че на утрешния вот на недоверие ще гласува за консервативно правителство.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер изрази съжаление за резултата от днешното гласуване в парламента в Лондон.

Опасността от оттегляне на страната без уредени правила след гласуването тази вечер нарасна, допълва той в изявление, разпространено от ЕК. Юнкер уточнява, че ЕС продължава работата по одобряване на споразумението от Европейския парламент. Той добавя, че при тези обстоятелства продължава и подготовката за раздяла без договор, макар ЕС да се надява да не се стигне до подобно развитие.

С председателя на Европейския съвет Доналд Туск проявихме добра воля, главният преговарящ на ЕС Мишел Барние вложи много усилия, всички показахме гъвкавост, заявява Юнкер. Призовавам Великобритания възможно най-бързо да поясни намеренията си. Времето е на привършване, добавя председателят на ЕК.

Доналд Туск призова за "положително решение".

"Ако споразумението е невъзможно, а никой не желае Брекзит без споразумение, тогава кой в крайна сметка ще има куража да каже кое е единственото позитивно решение", написа Туск в Туитър.

