Британец надмина Мъск в демографската война, създавайки 190 деца

Д окато светът сочи с пръст към Елън Мъск, британски мъж създава 190 деца, всички чрез естествен процес. Да, Роб Албон, който живее в скромен дом в Англия, изглежда споделя целта на Елън Мъск за борба с бързо намаляващата раждаемост, пише The Times of India .

(Във видеото: Илон Мъск е баща и на близнаци)

„Както Илон Мъск, съм много креативен човек. Чувствам, че трябва да върна нещо на света и това е моят начин: да бъда продуктивен“, казва 54-годишният мъж пред Дейли Мейл. “Имам някаква отговорност към моите предци и техните потомци. Това се нарича синовна почит. Правя го за бъдещето“, добавя той.

I have fathered 190 children. It's my duty to populate the planet and I don't care what people say about my methods: Blasted as a 'predator' who takes advantage of desperate women, 'natural' sperm donor ROB ALBON breaks his silence https://t.co/iCi9sRzv9K