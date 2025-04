Мъск заяви, че иска да има „легион“ от деца „преди апокалипсиса“

И лон Мъск никога не е бил срамежлив, когато става въпрос за чувствата му относно това да има повече деца - и според съобщенията е споделил, че иска да създаде „легион“ от деца преди края на света.

Според нов доклад на „Уолстрийт Джърнъл“ Мъск - баща на 14 деца, които има от четири жени - гледа на децата си като на „легион“ - дума, която се отнася до военна единица, използвана от римската армия, която се е състояла от хиляди войници.

„За да достигнем нивото на легион преди апокалипсиса, ще трябва да използваме сурогати“, твърди 53-годишният главен изпълнителен директор на SpaceX и Tesla, който е писал на Ашли Сейнт Клер, докато тя е била бременна с детето им, което се роди по-рано тази година.

Вестникът също така твърди в доклада си, че Мъск е използвал X (бивш Туитър), за да се опита да намери още жени, които да му родят деца.

В отговор на доклада, публикуван във вторник, 15 април, Мъск написа в Туитър: „TMZ >> WSJ“.

