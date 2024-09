Бразилия блокира достъпа до платформата X на Мъск

В ърховният съд на Бразилия потвърди забраната на платформата за социални медии X, притежавана от технологичния магнат Илън Мъск.

Съдиите гласуваха единодушно в подкрепа на мярката, което означава, че забраната ще остане в сила.

(Видеото е архивно: Милиардерът ексцентрик: 10 факта за Илон Мъск)

X е спрян в Бразилия от ранните часове на събота, след като компанията не кандидатства за нов юридически представител в страната преди определения от съда краен срок и не плати глобите, наложени от съда.

Това е последното развитие в конфликта между съдията от Върховния съд Александър де Мораес и Мъск, която започна през април, когато съдията нареди блокирането на десетки профили в Х за разпространение на дезинформация.

Съдия Мораес призова петчленната комисия да се произнесе по отстраняването, което предизвика разделение в Бразилия.

Breaking News: The social network X was banned in Brazil after Elon Musk refused a judge's orders to suspend certain accounts. https://t.co/Gh1z5S5jkK pic.twitter.com/fCI8RwUpM5