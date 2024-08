"Зъл диктатор, който играе ролята на съдия": Мъск в спор с властите в Бразилия

Социалната мрежа X в най-скоро време може да спре да функционира в Бразилия, след като конфликт между собственика й Илон Мъск и съдия от Върховния съд в страната рязко се изостри.

(Видеото по-горе: Мъск и Доналд Тръмп разговарят в социалната мрежа X)

Преди дни последният, Александър де Мораес заплаши да спре мрежата, ако милиардерът не назначи нов законен представител на компанията в латинската държава и не уреди всичките си неизплатени дневни глоби в рамките на 24 часа.

От своя страна Мъск реагира, като написа в профила си в X, че Мораес е... "зъл диктатор, който играе ролята на съдия". Той препубликува и свое старо мнение по казуса, в което твърди, че "ще публикува незаконните искания и всички свързани съдебни документи през следващите дни", уточнявайки, че те са опит за цензура и забрана за свобода на словото.

Самият конфликт се получи вследствие на няколко премахнати акаунта от страна на държавната власт в Бразилия заради "разпространение на реч на омразата и дезинформация". В отговор Мъск затвори регионалния си офис в страната и публикува рязък отговор.

Alexandre de Moraes is an evil dictator cosplaying as a judge. https://t.co/ZIV8KbDCmk