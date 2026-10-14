Какво е белодробен аденокарцином - ракът, открит в дробовете на папа Лъв XIV

Белодробният аденокарцином представлява около 40% от всички случаи на рак на белия дроб. Той е форма на недребноклетъчен рак на белия дроб и обикновено нараства и се разпространява към други части на тялото по-бавно в сравнение с дребноклетъчния рак

Надежда Неменски Надежда Неменски

14 октомври 2026, 10:41
Какво е белодробен аденокарцином - ракът, открит в дробовете на папа Лъв XIV
Папа Лъв XIV   
Източник: GettyImages

В ъв вторник папа Лъв XIV претърпя операция в университетската болница „Агостино Джемели“ в северозападна Рим за отстраняване на възел, за който е установено, че е белодробен аденокарцином - най-често срещаният тип рак на белия дроб.

От Ватикана съобщиха, че хирурзите са отстранили раковото образувание заедно с долния лоб (дял) на десния му бял дроб, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Белодробният аденокарцином представлява около 40% от всички случаи на рак на белия дроб. Той е форма на недребноклетъчен рак на белия дроб и обикновено нараства и се разпространява към други части на тялото по-бавно в сравнение с дребноклетъчния рак.

Операцията обикновено е първата стъпка при диагностицирането на тази форма на рак. Десният бял дроб, който е по-голям, се състои от три части, наречени лобове (дялове), а левият - от две. Лекарите често отстраняват лоба, в който е намерено образуванието, за да премахнат тумора и да увеличат шансовете за пълно излекуване. Впоследствие организмът се адаптира, за да компенсира тази загуба на функция.

Не винаги е ясно какво причинява този тип белодробен рак. Въпреки че тютюнопушенето може да увеличи риска, други рискови фактори включват излагане на газ радон (най-честата причина за рак на белия дроб след пушенето) и замърсяване с фини прахови частици.

Белодробният аденокарцином се диагностицира най-често при хора, които никога не са пушили. Той се среща по-често и при жени, по-млади пациенти и хора от източноазиатски произход.

Аденокарциномът е водеща причина за смъртност от ракови заболявания, тъй като лекарите често го откриват едва в напреднал етап. В неделя обаче папата съобщи пред вярващите, че лекарите са открили образуванието в белите му дробове в „много ранен етап“.

Въз основа на това, което знаем за момента, папата би трябвало да има добра прогноза, каза д-р Хуанита Мора, национален медицински говорител на Американската белодробна асоциация. „Фактът, че папа Лъв е имал локализиран случай на аденокарцином с ранно откриване, работи в негова полза. Особено след хирургичното му отстраняване“, каза Мора.

Мора отбеляза, че възстановяването на Лъв може да бъде „малко по-продължително“, тъй като белите дробове ще трябва да се приспособят към отстраняването на единия дял. „Първоначално дишането ще му бъде малко по-трудно, докато левият бял дроб започне да компенсира празнотата“, посочи Мора. Намаленият белодробен капацитет обаче може и да не окаже голямо влияние върху ежедневното му дишане.

В негова полза, казва Мора, е фактът, че папата не е пушач и е иначе здрав 71-годишен мъж, който играе тенис и тренира белите си дробове. Мора допълни, че той ще трябва да прави дихателни терапевтични упражнения. Също така ще трябва да бъде изключително внимателен, за да избягва респираторни инфекции, доколкото е възможно, тъй като те биха му се отразили по-тежко без част от белия му дроб.

Тя припомни, че предшественикът на Лъв, папа Франциск, също е претърпял лобектомия вдясно след тежка туберкулозна инфекция на млади години. „Така че очевидно много хора живеят и могат напълно да изпълняват своите функции и капацитет, дори след лобектомия“, категоричен е той.

След такъв тип операция пациентите обикновено остават в болница няколко дни, докато жизнените им показатели и нивата на кислород се стабилизират, след което продължават възстановяването си у дома. Тъй като става дума за лобектомия, се очаква и известна болка.

Дали Лъв ще може да осъществи планираното си пътуване до Латинска Америка следващия месец, ще зависи от резултатите от изследванията през следващите няколко дни, казва Мора.

В такива случаи лекарите изследват проби от лимфните възли около белия дроб, в допълнение към белодробната тъкан, за да определят стадия на аденокарцинома. Ракови клетки в лимфните възли или какъвто и да е знак за разпространение на рака биха помогнали да се определи дали папата се нуждае от допълнително лечение след операцията, като химиотерапия или лъчетерапия.

Лекарите ще извършат също генетични и биомаркерни тестове, за да определят как да продължи лечението на рака, ако това е необходимо. Познаването на конкретните биомаркери на даден човек може да помогне за насочване на имунотерапията, при нужда.

Тестването за биомаркери значително подобрява лечението на рака на белия дроб, добави Мора, но в САЩ само 15 щата изискват от медицинските застрахователи да покриват подобни изследвания, дори когато даден човек има диагностициран рак на белия дроб.

„Надяваме се обаче, че това е просто изолиран рак, при който процедурата е била „еднократна и успешна“, при такива случаи виждаме процент на преживяемост от 80% до 98% след хирургично отстраняване. Но сега ще трябва да изчакаме резултатите от тези изследвания“, каза Мора за папа Лъв.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
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