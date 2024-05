Кой е Андрей Белоусов, предложен да заеме поста на Сергей Шойгу

Р уският президент Владимир Путин предложи Андрей Белоусов за нов министър на отбраната на мястото на Сергей Шойгу.

Ройтерс определя номинацията като изненадваща. Белоусов, който досега бе първи вицепремиер, е цивилен и икономист по образование.

Путин отстрани Сергей Шойгу, Русия има нов министър на отбраната

With Russia now clearly in a wartime economy, appointing a numbers technocratic to the defense chief position is not entirely a surprise.



Andrey Belousov is considered a no nonsense data driven economist who has been working behind the scenes with Russia’s inner circle for… pic.twitter.com/G1uSSRuisM