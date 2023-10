Борел: Украйна се нуждае от повече ресурси и то бързо

В ърховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Жозеп Борел каза днес по време на посещението си в Киев, че Украйна се нуждае от повече военна помощ и обеща продължаващата подкрепа от страна на ЕС, предаде Ройтерс.

"Украйна се нуждае от повече ресурси и се нуждае от тях бързо", каза той в изявление, публикувано в Х. Той заяви, че е обсъдил продължаването на военната помощ от страна на ЕС по време на личната си среща с министъра на отбраната на Украйна Рустем Умеров.

"Подготвяме се за дългосрочни ангажименти в подкрепа на Украйна в областта на сигурността", допълни Борел.

Russia’s war against Ukraine is an existential threat for all of us.



