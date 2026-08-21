Боен дрон изплува край черноморското крайбрежие на Турция

На плаж край турския курорт Карабурун, близо до летище „Истанбул“, е изплувал боен дрон, който вероятно съдържа взривно вещество. Рибари са забелязали машината и са подали сигнал.

Полицията е отцепила района и е започнала проверка на дрона. Според предварителен анализ на „Тюркийе тудей“ машината вероятно е украински дрон камикадзе тип FP-1.

Случаят е пореден от серията открити останки от дронове по черноморското крайбрежие на Турция, Румъния и България, свързвани с войната в Украйна. Очаква се дронът да бъде обезвреден или взривен контролирано.

Части от военни дронове от войната в Украйна изплуват край Истанбул

Боен дрон, който вероятно носи взривно вещество, изплува тази сутрин на плажа на черноморския турски курорт Карабурун, северозападно от Истанбул, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

По инфорамция на медията рано тази сутрин рибари забелязали необичайния обект на плажа в Карабурун, който се намира само на няколко километра от Международното летище „Истанбул“, и подали сигнал към турската полиция. На място незабавно били изпратени екипи, които отцепили района заради вероятността дронът да носи взривно вещество и започнали инспекция на машината.

Според екипа на „Тюркийе тудей“, който е направил анализ на кадри с изплувалата машина, най-вероятно става дума за украински дрон камикадзе от типа „FP-1“, като се очаква след първоначалните инспекции той да бъде взривен в безопасна среда.

Новината идва на фона на зачестилите случаи на намерени останки от морски и въздушни дронове, свързвани с военните действия в Украйна, по черноморското крайбрежие на Турция, Румъния и България. Във вторник вечерта предполагаем дрон се разби в двора на полицесйко управление в турския черноморски окръг Трабзон, нанасяйки щети върху няколко автомобила.