Намери ли начин Тръмп да срине Иран без бомби

В оенноморската блокада на Иран от Съединените щати влезе в сила, като администрацията на президента Доналд Тръмп се опитва да окаже натиск върху Техеран да приеме условията на Вашингтон за прекратяване на войната, като притиска иранската икономика, предава „Ал-Джазира“.

Блокадата започна в понеделник. Иранските въоръжени сили я нарекоха „незаконен акт“, който „е равносилен на пиратство“.

Въпреки че Иран е свикнал със санкциите на САЩ и икономиката му продължава да функционира по време на войната, подобна блокада може да нанесе значителни щети.

Армията на САЩ блокира иранските пристанища

Иран изнася петрол и газ предимно през своите пристанища. Скоро след началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, властите в Техеран обявиха затваряне на Ормузкия проток, единственият воден път от Персийския залив, през който преминават 20% от световните доставки по вода на петрол и газ в мирно време. Това доведе до рязко покачване на световните цени на петрола и газа и оттогава Иран контролира протока, пропускайки само кораби от няколко държави, сключили индивидуални сделки с Техеран.

Но през целия този период самият Иран продължи да изнася енергийните си продукти. Петролът, пращан от Иран през Ормузкия проток представлява около 80% от общия му износ. По данни на Kpler, Иран е изнасял 1,84 милиона барела суров петрол на ден през март и е доставил 1,71 милиона барела на ден досега през април, в сравнение със средно 1,68 милиона барела на ден през 2025 г. С други думи, иранският износ през пролива всъщност се е увеличил през март и началото на април.

От 15 март до 14 април Иран е изнесъл 55,22 милиона барела петрол. Цената на барел ирански петрол – в трите му основни варианта, известни като ирански лек, ирански тежък и смес, не е падала под 90 долара за барел през последния месец. В много дни цената всъщност е надхвърляла 100 долара за барел. Дори при консервативна оценка от 90 долара за барел, Иран е спечелил 4,97 милиарда долара през последния месец от износ на петрол, което е скок с 40%.

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Но сега този износ е напълно спрян от САЩ.

„Иранците също няма да могат да получават транзитни такси,“ посочва Фредерик Шнайдер, старши сътрудник в Близкоизточния съвет по глобални въпроси.

„Иран има известен буфер под формата на запаси от суров петрол в плаващи резервоари, по същество паркирани танкери, които през февруари бяха оценени на около 127 милиона барела. Но това не означава, че блокадата няма да навреди на Иран“, каза той.

По данни на Windward 97,6% от иранския петрол, складиран в танкери, са предназначени за Китай.

Освен на петрола, блокадата на САЩ на иранските пристанища може да повлияе и на търговията с други стоки, като нефтохимикали, пластмаси и селскостопански продукти.

Така ще бъде ограничен и вносът на промишлени машини, електроника и храни, предимно с произход от Китай, Обединените арабски емирства и Турция.

Според доклад на „Техеран Таймс“ от 18 февруари, данни, публикувани от иранската митническа администрация, показват, че общата търговия на страната с непетролни стоки е достигнала 94 милиарда долара от 21 март 2025 г. до 20 януари, като вносът е изпреварил износа, което е довело до търговски дефицит. Настоящата блокада ще се отрази на цялостната търговия на Иран и ще навреди на икономиката му.

Дали това ще принуди Техеран да капитулира пред САЩ или ескалира ситуацията, предстои да се види.

Иран разполага и с алтернативни маршрути като железопътните линии през страните от Централна Азия като Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Товарен влак, превозващ търговски стоки от Китай, за първи път пристигна в Иран през февруари 2016 г. Но сухоземният транспорт значително оскъпява продуктите и е свързано с огромни логистични предизвикателства.

„Много е трудно да се каже колко сериозни са САЩ по отношение на тази блокада, колко дълго ще продължи, как ще приключи и какво предстои“, смята Шнайдер.

„Повечето ирански танкери се насочват към Китай и не мога да си представя Пекин да се поддаде на тази блокада“, каза Шнайдер.

„Второ, не виждам американският флот да завземе или дори да потопява тези кораби. Така че това е много нестабилна ситуация, която бързо ще се обърне в едната посока, която може да бъде прекратяване на огъня и разведряване, или в другата, която може да бъде ескалация и възобновяване на бомбардировките и ракетните удари“, добави той.