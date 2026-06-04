България

Стефан Белчев от ПБ оглави Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия

Заместник-председатели са Катя Стайкова (ПБ), Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) и Мартин Димитров ("Демократична България")

4 юни 2026, 13:24
Стефан Белчев от ПБ оглави Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия
Източник: БТА

П арламентът създаде постоянна комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия. За неин председател беше избран Стефан Белчев от "Прогресивна България" (ПБ), а за заместник-председатели - Катя Стайкова (ПБ), Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) и Мартин Димитров ("Демократична България"). 

Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия се състои от 24 народни представители - 13 от „Прогресивна България“, четирима от ГЕРБ-СДС, двама от ДПС, двама от „Демократична България“ (ДБ), двама от „Продължаваме промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“.

В състава ѝ от ПБ влизат Стефан Белчев - председател, Катя Стайкова - зам.-председател и членове: Стефан Цанков, Иван Мавродиев, Рашид Узунов, Светла Коджабашева, Даниел Парушев, Иван Ангелов, Радослав Вълчев, Николай Косев, Константин Проданов, Слави Василев и Явор Гечев. От ГЕРБ-СДС са Александър Иванов - зам.-председател, и членове - Румен Христов, Красимир Терзиев и Цвета Караянчева. От ДПС - Байрам Байрам и Димитър Аврамов. От ДБ в състава на комисията влизат Мартин Димитров - зам.-председател и Джипо Джипов - член. От ПП са Богдан Богданов и Ивайло Шотев, а от "Възраждане" - Борис Аладжов. 

Източник: БТА/Теодора Цанева      
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