МВФ: Светът е на прага на рецесия, ако войната с Иран не свърши скоро

Конфликтът може да причини глобална „енергийна криза в безпрецедентен мащаб“

14 април 2026, 17:50
М еждународният валутен фонд (МВФ) намали прогнозата си за глобалния икономически растеж тази година, но предупреди, че щетите от войната с Иран биха могли да бъдат много по-сериозни, ако конфликтът се проточи и цените на петрола се повишат допълнително, предава Си Ен Ен.

„Глобалните перспективи рязко се помрачиха след избухването на войната в Близкия изток“, посочва Пиер-Оливие Гуриншас, икономически съветник на МВФ, в последния доклад на фонда „Световни икономически перспективи“, публикуван днес.

Конфликтът може да причини глобална „енергийна криза в безпрецедентен мащаб“, добави той. МВФ сега очаква глобален растеж от 3,1% през 2026 г., което е с 0,2 процентни пункта по-ниско от прогнозата от януари. Тази умерена ревизия предполага, че войната ще бъде „относително краткотрайна“.

Очаква се глобалната инфлация да нарасне до 4,4% тази година.

Фондът обаче очерта и два сценария за по-дълготраен конфликт.

При по-тежкия от тях, при който цените на петрола и природния газ скочат със 100-200% спрямо януари и останат на това ниво до 2027 г., глобалният икономически растеж ще се забави до 2% тази година.

Това би било „на прага на глобална рецесия“, определена като икономически растеж под 2%, което се е случвало само четири пъти от 1980 г. насам.

Преди войната световната икономика се представяше по-добре от очакваното, като растежът бе на път да бъде ревизиран нагоре тази година, отбеляза МВФ.

В едно положително развитие, низходящата ревизия беше частично компенсирана от намалените американски митнически ставки в сравнение с миналата година.

