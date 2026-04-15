FT: Иран е използвал китайски спътник за прецизни удари по американски обекти

И ран е използвал китайски разузнавателен спътник за наблюдение на американски бази и е правил това още преди ракетните и дроновите атаки срещу тях, пишат Financial Times и Reuters.

Съобщава се, че спътникът е бил закупен от Военновъздушните сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Апаратът се нарича TEE-01B. Той е построен и изстрелян от китайската компания Earth Eye Co. В края на 2024 г., след изстрелването от Китай, Корпусът на гвардейците е придобил този спътник.

АП: Сателитни снимки показват дейност в ирански ядрени обекти

Иранското командване го е насочило за наблюдение на ключови обекти на САЩ в региона. FT се позовава на списъци с координати с времеви отметки, сателитни снимки и орбитален анализ.

Бази под прицел

Снимките, направени през март, са заснели обектите преди и след ударите с дронове и ракети. По-конкретно спътникът е проследявал:

въздушната база "Принц Султан“ в Саудитска Арабия – на 13, 14 и 15 март;

въздушната база "Мувафак Салти“ в Йордания;

обекти в близост до военноморската база на Петия флот на САЩ в Манама, Бахрейн;

летище Ербил в Ирак.

Китайските военни сателити наблюдават всяка стъпка на САЩ

Търговски наземни станции

Заедно със спътника Корпусът е получил достъп до търговски наземни станции, управлявани от пекинската компания Emposat – доставчик на услуги за спътниково управление и предаване на данни. Нейната мрежа обхваща Азия, Латинска Америка и други региони.

Белият дом, ЦРУ, Пентагонът, Държавният департамент, Министерството на отбраната на Китай, както и компаниите Earth Eye Co и Emposat не са отговорили на запитванията на Reuters за коментар.