Свят

FT: Иран е използвал китайски спътник за прецизни удари по американски обекти

Апаратът се нарича TEE-01B

15 април 2026, 10:03
Източник: iStock Photos

И ран е използвал китайски разузнавателен спътник за наблюдение на американски бази и е правил това още преди ракетните и дроновите атаки срещу тях, пишат Financial Times и Reuters.

Снимки показват разрушения в бази на САЩ

Съобщава се, че спътникът е бил закупен от Военновъздушните сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Апаратът се нарича TEE-01B. Той е построен и изстрелян от китайската компания Earth Eye Co. В края на 2024 г., след изстрелването от Китай, Корпусът на гвардейците е придобил този спътник.

АП: Сателитни снимки показват дейност в ирански ядрени обекти

Иранското командване го е насочило за наблюдение на ключови обекти на САЩ в региона. FT се позовава на списъци с координати с времеви отметки, сателитни снимки и орбитален анализ.

Бази под прицел

Снимките, направени през март, са заснели обектите преди и след ударите с дронове и ракети. По-конкретно спътникът е проследявал:

  • въздушната база "Принц Султан“ в Саудитска Арабия – на 13, 14 и 15 март;
  • въздушната база "Мувафак Салти“ в Йордания;
  • обекти в близост до военноморската база на Петия флот на САЩ в Манама, Бахрейн;
  • летище Ербил в Ирак.

Китайските военни сателити наблюдават всяка стъпка на САЩ

Търговски наземни станции

Заедно със спътника Корпусът е получил достъп до търговски наземни станции, управлявани от пекинската компания Emposat – доставчик на услуги за спътниково управление и предаване на данни. Нейната мрежа обхваща Азия, Латинска Америка и други региони.

Белият дом, ЦРУ, Пентагонът, Държавният департамент, Министерството на отбраната на Китай, както и компаниите Earth Eye Co и Emposat не са отговорили на запитванията на Reuters за коментар.

Източник: Reuters, FT, "Фокус"    
Иран САЩ Китай спътник удари
Последвайте ни
Руски хакери компрометирали имейли на украински прокурори и служители в България

Руски хакери компрометирали имейли на украински прокурори и служители в България

Кейти Пери с първа реакция след обвиненията в сексуално посегателство на Руби Роуз

Кейти Пери с първа реакция след обвиненията в сексуално посегателство на Руби Роуз

Дечев: Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове

Дечев: Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове

„Щом убива трева, убива и рак“: Странната теория на Доналд Тръмп за газираните напитки

„Щом убива трева, убива и рак“: Странната теория на Доналд Тръмп за газираните напитки

Природният газ може да поскъпне с 5% от май

Природният газ може да поскъпне с 5% от май

pariteni.bg
Как да разберем, че кучето ни е болно

Как да разберем, че кучето ни е болно

dogsandcats.bg
15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност
Ексклузивно

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

Преди 5 часа
Светла сряда е, какво повелява традицията
Ексклузивно

Светла сряда е, какво повелява традицията

Преди 4 часа
Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?
Ексклузивно

Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?

Преди 3 часа
Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?
Ексклузивно

Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Червено или черно": Военна лотария в Тайланд решава съдбата на млади мъже

"Червено или черно": Военна лотария в Тайланд решава съдбата на млади мъже

Свят Преди 12 минути

Жребий с червени и черни карти определя кой ще служи в армията и кой ще бъде освободен

Как да се справим с някои от най-рисковите ситуации при карането на мотор

Как да се справим с някои от най-рисковите ситуации при карането на мотор

Технологии Преди 19 минути

Малко преживявания са по-плашещи за мотоциклетиста от заклащане на мотора при висока скорост, често наричано „смъртоносно клатушкане“, „смъртоносен резонас“

Крал Чарлз III и американският президент Доналд Тръмп

Скандалът „Епстийн“ преследва краля в САЩ: Чарлз III навлиза в „бурни води“

Свят Преди 38 минути

Крал Чарлз III и кралица Камила няма да се срещнат с оцелели жертви на сексуалния престъпник Джефри Епстийн по време на държавното посещение в САЩ този месец, потвърди източник от Бъкингамския дворец. Очаква се обаче кралицата да се срещне с представители на групи, водещи кампании срещу домашното насилие и насилието над жени

Делото срещу Петьо Еврото за документна измама продължава на 21 май

Делото срещу Петьо Еврото за документна измама продължава на 21 май

България Преди 39 минути

На днешното заседание беше изслушано вещото лице Сашо Николов

Истински късмет: Мъж спечели картина на Пикасо за 1 милион евро с билет от 100 евро

Истински късмет: Мъж спечели картина на Пикасо за 1 милион евро с билет от 100 евро

Любопитно Преди 1 час

Френски инженер помисли, че е жертва на телефонна измама, след като научи, че притежава шедьовър от 1941 г.

Терапия за рак „рестартира“ тялото на жена след години на отчаяние

Терапия за рак „рестартира“ тялото на жена след години на отчаяние

Любопитно Преди 1 час

Първоначално разработена за лечение на определени видове рак на кръвта, CAR-T терапията сега се тества срещу автоимунни заболявания, причинени от неправилно функциониращи имунни клетки. Ранните резултати показват, че тя може да бъде способна да доведе някои пациенти до дълготрайна ремисия

"Булгаргаз" предлага 5 на сто по-висока цена на природния газ за май

"Булгаргаз" предлага 5 на сто по-висока цена на природния газ за май

България Преди 1 час

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението

Катастрофа на АМ „Струма“, две деца и двама възрастни са пострадали

Катастрофа на АМ „Струма“, две деца и двама възрастни са пострадали

България Преди 1 час

Ударили са се румънски бус и лек автомобил

Karol G разкри защо е татуирала собственото си лице на ръката

Karol G разкри защо е татуирала собственото си лице на ръката

Любопитно Преди 1 час

Karol G разкри емоционалната причина да татуира собственото си лице върху ръката си. Латино дивата споделя за трудния път към върха и защо Риана и Селена Кинтанила са нейните най-големи вдъхновения в живота и кариерата

Мобилният интернет е бавен? Може да е от смартфона

Мобилният интернет е бавен? Може да е от смартфона

Технологии Преди 1 час

Ако връзката не е толкова бърза, колкото трябва, обикновено смятаме, че е заради слаб обхват или друг външен фактор. Възможно е обаче неправилни настройки на мобилния телефон да са в основата на всичко и могат да се оправят сравнително лесно

,

Исторически пробив: Ливан и Израел в първи преки преговори от три десетилетия

Свят Преди 1 час

След 30 години мълчание: Израел и Ливан седнаха на масата за преговори във Вашингтон

Ядреният план на Доналд Тръмп за Марс

Ядреният план на Доналд Тръмп за Марс

Свят Преди 1 час

Администрацията на Доналд Тръмп представи амбициозна нова стратегия за драстично разширяване на използването на ядрената енергия в космоса, поставяйки основите за устойчиво човешко и технологично присъствие отвъд Земята, включително бъдещи пилотирани мисии и дългосрочни операции на Марс

Лоренцо Ламас и Хедър Локлиър потвърдиха, че са двойка

Лоренцо Ламас и Хедър Локлиър потвърдиха, че са двойка

Любопитно Преди 1 час

Лоренцо Ламас и Хедър Локлиър потвърдиха връзката си! Звездата от „Ренегат“ сподели архивна снимка от 1983 г. и цитат от Библията, обявявайки романса си с иконата от „Мелроуз Плейс“. Феновете са в еуфория от новата холивудска двойка.

Кралица Елизабет II с президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания

Книга разкрива: Елизабет II тайно се подигравала на Мелания Тръмп и Нанси Рейгън

Любопитно Преди 2 часа

,

Спад на сделките с имоти след бума на продажби през миналата година

България Преди 2 часа

България е четвърта в ЕС по ръст на цените на имоти

Лападатов от Hell’s Kitchen: Сънувах, че ще отпадна още предната вечер! (ВИДЕО)

Лападатов от Hell’s Kitchen: Сънувах, че ще отпадна още предната вечер! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Лападатов споделя, че участието му не е било случайно - цели три години е преследвал тази цел и не се е отказвал, докато не я постигне

Всичко от днес

От мрежата

Трябва ли ми котешка вратичка

dogsandcats.bg

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Лападатов от Hell’s Kitchen: Най-важното е да обичаш себе си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Камен Донев: Смехът като урок по живот

Edna.bg

Тони Кроос се оказа прав: Барселона не може да спечели ШЛ с този стил

Gong.bg

Сабаленка облече синьо палто и каза: Щях да съм боксьорка или модел

Gong.bg

Андрей Гюров: Показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове

Nova.bg

Емил Дечев: Камионът, запушил тунел на „Хемус“, е собственост на партиен активист и бивш член на СИК

Nova.bg