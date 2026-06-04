България

Румен Миланов от "Прогресивна България" оглави комисията за контрол над службите за сигурност

Тя е от 12 членове, излъчени на паритетен принцип – по двама от всяка ПГ

4 юни 2026, 13:49
Румен Миланов от "Прогресивна България" оглави комисията за контрол над службите за сигурност
Източник: БТА

Р умен Миланов от "Прогресивна България" оглави Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Тя е от 12 членове, излъчени на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група. Председателят се избира на ротационен принцип за една парламентарна сесия според числеността на парламентарните групи.

От „Прогресивна България“ Румен Миланов бе определен за ротационен председател, Петър Тодоров - за член.

От ГЕРБ-СДС  Христо Терзийски бе определен за ротационен председател, Младен Маринов - за член.

От ДПС Станислав Анастасов бе излъчен за ротационен председател, Байрам Байрам - за член.

От "Демократична България" за ротационен председател бе определен Атанас Атанасов, Александра Стеркова - член.

От "Продължаваме промяната" излъчиха Бойко Рашков за ротационен председател и Асен Василев за член.

"Възраждане" определи Ивелин Първанов за ротационен председател и член на комисията.

Източник: Нелли Желева, БТА    
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