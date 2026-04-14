Тръмп намекна за преговори с Иран в следващите два дни

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че втори кръг от преговори с Иран може да се проведе в Пакистан „през следващите два дни“.

В телефонно интервю с „Ню Йорк Поуст“ по-рано днес Тръмп каза: „нещо може да се случи през следващите два дни и ние сме по-склонни да отидем там.“

Коментарът идват след първия кръг от преговори между САЩ и Иран през уикенда, който приключи без споразумение.

AP: Нови преки разговори между САЩ и Иран в четвъртък

Преди това Тръмп намекна, че втори кръг от преки преговори вероятно ще се проведе някъде в Европа.

„Ню Йорк Поуст“ обаче съобщи, че по-късно се е обадил, за да каже, че е „по-вероятно“ преговорите да се проведат в Исламабад, като похвали началника на пакистанската армия Асим Мунир, че „се е справил отлично“.