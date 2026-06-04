„Остани скромна и мълчи“: Как Алберт Айнщайн заличи първата си съпруга от историята на науката

П рез 1896 г. младият Алберт Айнщайн прекрачва прага на Политехническия институт в Цюрих. 17-годишният студент започва четиригодишно обучение в катедрата по физика и математика на университета. От петимата приети младежи през тази година в курса, само един е жена – Милева Марич.

Скоро двамата млади студенти по физика стават неразделни. Милева и Алберт провеждат изследвания и пишат научни статии заедно, а помежду им бързо пламва любов. „Имам толкова късмет, че те открих“, пише Айнщайн на Марич в писмо, „същество, което е равно на мен и което е толкова силно и независимо, колкото съм и аз! Чувствам се самотен с всички останали, освен с теб.“

Семейството на Айнщайн обаче никога не одобрява Милева. И когато отношенията им по-късно се влошават, Айнщайн се обръща срещу съпругата си, като напълно я лишава от признание за работата ѝ по „неговите“ революционни открития.

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Коя всъщност е Милева Марич?

Милева Марич е родена в Сърбия (тогава в пределите на Австро-Унгария) на 19 декември 1875 г. Блестяща ученичка от ранна възраст, тя бързо се издига до върха на своя клас. Според изданието Scientific American, през 1892 г. Марич става единствената жена, на която е разрешено да посещава лекции по физика в гимназията в Загреб, след като баща ѝ подава специална молба до министъра на образованието.

По спомени на съучениците ѝ, Милева е била тиха, но гениална. По-късно тя става едва петата жена в историята на Политехническия институт, приета да учи физика. В края на следването си през 1900 г. Милева Марич всъщност има по-високи оценки на изпитите от Алберт Айнщайн. Докато той получава единица по приложна физика (по тогавашната шестобална система, в която 1 е най-ниската, а 6 – най-високата оценка), Марич получава петица. По време на устните изпити обаче тя е скъсана. Професорът пише оценка 11 от 12 на всеки от четиримата мъже в курса, а на нея поставя едва петица. Така Айнщайн се дипломира, а Марич – не.

Въпреки че завършва, Айнщайн дълго време не може да си намери работа. Двойката продължава да прави изследвания заедно с надеждата, че това ще донесе научна степен на Милева и професионална реализация на Алберт.

И все пак, под първата им съвместна научна статия се появява само неговото име.

Айнщайн заявява на Милева, че може да се ожени за нея едва след като си намери сигурна работа. Семейството му също категорично се противопоставя на връзката им.

„Докато стане на 30 години, тя вече ще е стара вещица“, пише майката на Айнщайн, тъй като Марич е с почти четири години по-възрастна от сина ѝ. Родителите му не искали сръбска интелектуалка, която на всичкото отгоре накуцвала, за снаха.

This is Albert Einstein with Mileva Marić, early 1900s.



Not legends yet, just two young physicists trying to figure out the universe at a time when women were barely allowed into the room.



Mileva was one of the rare exceptions. Quiet, precise, and fiercely intelligent, she held… pic.twitter.com/HrmJiqB3Ay — The Scientific Lens (@LensScientific) April 22, 2026

Непланираната бременност, която променя всичко

През 1901 г. Алберт Айнщайн и Милева Марич работят по зашеметяващ изследователски проект. Според The Washington Post Айнщайн пише на половинката си: „Колко щастлив и горд ще бъда, когато двамата заедно доведем работата си върху относителното движение до победоносен край!“

Този труд – който по-късно ще се превърне в Специалната теория на относителността – ще превърне Айнщайн в най-известния физик в историята на човечеството.

Една непланирана бременност обаче прекършва пътя на Марич като равноправен партньор в науката. Айнщайн все още отказва брак, докато няма постоянни доходи.

Отчаяна, Милева се явява отново на устния си изпит. И за втори път професорът (мъж) я проваля. Тя напуска института и се прибира в Сърбия, за да роди. Дъщеря им, Лизерл Айнщайн, изчезва безследно от историческите архиви. Най-вероятно детето е починало от болест или двойката го е дала за осиновяване.

Накрая, през 1902 г., Айнщайн започва работа в швейцарското патентно ведомство и година по-късно се жени за Марич.

Между 1904 и 1910 г. Милева ражда двама сина – Ханс Алберт и Едуард. Тя продължава да работи неуморно рамо до рамо със съпруга си. Именно през 1905 г. Айнщайн публикува петте статии, които бележат неговата „година на чудесата“.

Зад кулисите Милева Марич прави сложните математически изчисления, спори по теориите и пише лекциите на съпруга си. Когато той започва да преподава в Цюрих, тя е човекът, който подготвя записките за студентите му. Когато великият физик Макс Планк изпраща писмо с научен въпрос до Айнщайн, именно Милева пише отговора.

Докато съпругът ѝ се къпе в нарастваща слава, Марич споделя в писмо до приятелка: „Надявам се и си пожелавам само едно – тази слава да не повлияе лошо на човечността му.“

Унизителният договор: Животът като „нежелана прислужница“

До 1912 г. Айнщайн вече е изгубил всякакъв интерес към брака си. Той започва тайна афера с Елза Айнщайн-Льовентал – негова първа братовчедка, за която по-късно се жени. В писмата си до Елза физикът нарича Милева Марич „недружелюбно същество без чувство за хумор“. Той чистосърдечно признава: „Отнасям се към жена си като към служител, когото не мога да уволня. Имам си собствена спалня и избягвам да оставам насаме с нея.“

Двойката започва да обсъжда раздяла. The New York Times разкрива, че в опит да спаси брака заради децата, през 1914 г. Айнщайн поставя на Милева ултиматум с шокиращи писмени условия. Той се съгласява да останат заедно, само ако тя приеме следните правила:

„А. Ще се грижиш: (1) дрехите и бельото ми да бъдат чисти и подредени, (2) да ми се сервират три редовни хранения на ден в стаята ми. Б. Ще се откажеш от всякакви лични отношения с мен, освен доколкото са необходими за поддържане на добрия тон пред обществото.“

Айнщайн добавя още: „Няма да очакваш никаква нежност от моя страна... Трябва незабавно да напускаш спалнята или кабинета ми без протести, в мига, в който те помоля.“

Двойката окончателно се развежда през 1919 г. Марич обаче проявява далновидност и настоява за клауза в споразумението: ако Айнщайн някога спечели Нобелова награда, паричната премия да бъде преведена изцяло на нея.

Шест години по-късно Айнщайн се опитва да погази обещанието си. Милева възразява и загатва, че може да публикува доказателства за своя принос към неговите теории. Отговорът на Айнщайн е безмилостен: „Когато някой е напълно незначителен, няма какво друго да направи, освен да бъде скромен и да мълчи. Това съветвам да направиш и ти.“

Albert Einstein junto a su esposa Mileva Marić en Washington D.C, 1921. pic.twitter.com/GLUfE9arkW — Más Ciencia (@MsCiencia2) July 24, 2024

Трагичният край и закъснялото наследство

В десетилетията след развода Милева Марич едва свързва двата края, въпреки че Айнщайн в крайна сметка изпълнява клаузата и ѝ превежда парите от Нобеловата награда (около 500 000 долара в днешни пари). Сумата обаче бързо се стопява по медицински заведения.

В последните години от живота си Милева се посвещава изцяло на грижите за по-малкия им син Едуард, който развива тежка шизофрения. След смъртта на бившата си съпруга, Айнщайн лицемерно пише, че съжалява за сина си, оставен сам в психиатрична клиника: „Ако знаех, той никога нямаше да се появи на този свят.“ Когато Едуард умира, баща му не го е виждал от над 30 години.

Милева Марич дава старта на кариерата на Алберт Айнщайн. Но за да го направи, тя трябваше да погребе собствените си мечти за научна кариера. И когато великият учен се умори от нея, просто я изхвърли от живота и историята си.

Въпреки че приживе Милева Марич не дочака справедливост, днес съвременните историци и изследователи са категорични: първата съпруга на Айнщайн не е била просто наблюдател, а ключова фигура в раждането на съвременната физика.