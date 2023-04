Близо до най-ниските си нива: Колко спадна рейтънгът на Байдън

О бщественото одобрение на американския президент Джо Байдън този месец е намаляло на 39%, приближавайки се до най-ниското си равнище, откакто той встъпи в длъжност, предаде Ройтерс.

Резултатите от проучването на общественото мнение, проведено в периода от 14 до 16 април от Ройтерс/Ипсос, показват умерен спад спрямо миналия месец, когато 42% от респондентите са заявили, че одобряват представянето на Байдън като президент.

Неговата популярност намаля почти веднага, след като встъпи в длъжност през януари 2021 година. Най-големият спад на рейтинга му беше отбелязан в средата на миналата година, когато едва 36% от анкетираните заявиха, че го подкрепят. Оттогава насам процентът на респондентите, които изразяват положителна нагласа към Байдън, остава близък до това число.

Миналия петък държавният глава заяви, че ще участва в следващите президентски избори, които ще се състоят догодина, но все още не е дал официален старт на кампанията си.

Не се очаква Байдън да срещне сериозна конкуренция за номинирането му от Демократическата партия, но равнището на одобрение остава ниско от гледна точка на историческите стандарти.

През голяма част от мандата си, продължил от 2017 до 2021 г., Доналд Тръмп също имаше сравнително сходно равнище на обществено одобрение. Най-ниският процент беше регистриран през декември 2017 г., когато едва 33% от респондентите дадоха положителна оценка на работата му.

Участниците в последната анкета на Ройтерс/Ипсос най-често посочват, че най-големият проблем на САЩ е свързан с икономиката, като подобно мнение споделя един от петима респонденти. Един от десетима анкетирани вижда като водещ проблем на САЩ престъпността и околната среда.

