Хакер разкри кои са най-страшните неща, на които е попадал в тъмната мрежа

В етеран киберпрестъпник разкри какво наистина има в тъмната мрежа - там, където хакери, наемни убийци и наркодилъри вършеят на свобода.

Източникът, който говори анонимно, обясни как хакерите използват ransomware, за да откраднат данни за големи суми или "просто за да видят как светът изгаря", и обясни, че всяка система, свързана с мрежата, е изложена на риск от атака, пише Daily Mail.

"Виждал съм как болници биват криптирани и хората са изправени пред избора: да платя ли, за да декриптирам данните, или да рискувам живота си" - каза мъжът, докато слагаше маска, за да скрие самоличността си.

Тъмната мрежа е място, където една дейност не може да бъде проследена. Според неотдавнашен доклад най-търсеното съдържание е детската порнография, следвана от оръжията и наркотиците.

Макар хакерът да не засяга тези незаконни дейности, той е притеснен "от сериозните въздействия, които може да имат думите му върху финансовите пазари, или от потенциалните въздействия върху неща като съоръжения за производство на електроенергия".

Филип Инграм, пенсиониран полковник от военното разузнаване в Обединеното кралство, заяви миналата година: "Тъмната мрежа се използва все по-често от сериозни и организирани престъпници за различни цели.

Те търсят уязвимост у децата, когато ги подготвят за неща като разпространение на наркотици по окръжни линии, за експлоатация в педофилски мрежи или за вербуване от терористични и екстремистки групи.

Няколко платформи предлагат достъп до тъмната мрежа, включително i2p, FreeNet и Tor.

Tor - съкращение от The Onion Router - е кипяща матрица от криптирани уебсайтове, която позволява на потребителите да сърфират под ежедневния интернет с пълна анонимност.

Тя използва многобройни нива на сигурност и криптиране, за да направи потребителите анонимни онлайн.

Според едно проучване броят на ежедневните потребители на Tor е около 2,6 милиона.

Същото проучване установи, че при еднократно засичане на данни около 80 % от трафика към услугите на "лука" е насочен към услуги, които наистина предлагат незаконно порно, изображения на злоупотреби и/или материали за сексуално насилие над деца - пишат изследователи от Австралийския национален университет в The Conversation.

Мъжът е започнал хакерската си кариера като "черна шапка", което е вид киберпрестъпник, който не спазва законите и извършва атаки за собствени цели.

Оттогава той обръща нова страница, превръщайки се в бяла шапка, при която използва уменията си за добри цели, като проследява престъпници онлайн и търси уязвимости в системите, за да ги отстрани - а не да ги използва.

Ако искам да получа достъп до защитена компания, няма да отида да избия вратата - каза той в началото на интервюто.

'Бих се насочил към хора, които познавам, които имат достъп, за които знам, че внасят лични устройства в сградата или правят неща, съседни на чувствителните неща, и след това бих си проправил път нагоре'.

Първата атака на ransomware е написана от Джоузеф Поп през 1989 г. и е използвана за атака срещу здравната индустрия.

Лошите актьори се възползват от популярността на космическия телескоп "Джеймс Уеб" (JWST), като скриват зловреден софтуер в първото публично изображение, споделено от президента Байдън през юли, което показва светеща галактика, образувала се преди 4,6 млрд. години.

Атаката, наречена AIDS Trojan, е извършена от Поп, който раздава 20 000 заразени диска на участниците в конференцията за СПИН на Световната здравна организация.

Дисковете са били обозначени като "Информация за СПИН - въвеждащи дискети".

Когато дискетата била изтеглена на компютър, на екрана се появявало голямо изображение, на което пишело, че софтуерът ще "повлияе неблагоприятно на други програмни приложения. Ще дължите обезщетение и евентуални щети на PC Cyborg Corporation и вашият микрокомпютър ще спре да функционира нормално".

Програмата отчита броя на зарежданията на компютъра и щом достигне 90, скрива директориите и криптира или заключва имената на файловете на диск С.

За да възстановят достъпа си, потребителите трябвало да изпратят 189 USD на PC Cyborg Corporation в пощенска кутия в Панама.

