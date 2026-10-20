Свят

„Митично създание“: Фотограф се озова на крачки от рядък бял елен

Рядък бял елен се показа в британска гора, природозащитници пазят тайното му убежище

20 октомври 2026, 12:15
„Митично създание“: Фотограф се озова на крачки от рядък бял елен
Източник: istock
  • Фотографът Брайън Джонстън засне рядък бял благороден елен в графство Девън, Англия, след два дни опити да го открие.
  • Експертите смятат, че животното може да е албинос.
  • Природозащитници призоваха местонахождението на елена да остане в тайна, за да се предпази животното от безпокойство.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фотограф, който успял да заснеме рядка среща с бял благороден елен в дивата природа на графство Девън, заяви, че изпитал „благоговение“, когато се озовал само на няколко крачки от животното.

Брайън Джонстън, шофьор на камион, който снима диви животни в свободното си време, разказа, че след двудневни опити най-накрая забелязал елена, докато дремел на поляна.

„Наистина е впечатляваща гледка да видиш това митично създание, а да го видиш просто седнало на поляна, е нещо наистина специално“, каза той.

Чарлс Смит-Джоунс, технически съветник в Британското дружество за елените, заяви, че след като разгледал снимките, смята, че благородният елен е „албинистичен“, състояние, което по думите му е „изключително, изключително необичайно“.

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Терминът „бял благороден елен“ се използва за описание на възрастен мъжки благороден елен с бяла козина, макар че повечето бели елени всъщност са левцистични, при тях липсва пигмент в космите и кожата, но очите и носът запазват нормалното си оцветяване.

Истинските албиноси са още по-редки, заяви Смит Джоунс от Британското дружество за елените.

„От време на време се натъквате на такива животни, има местни популации, в които съответният ген е сравнително разпространен. Някои от тях са албиноси, а други са левцистични, което означава, че имат по-малко меланин, пигмента, който определя оцветяването“, заяви Джоунс.

Междувременно Стив Хъси от фондация „Девън Уайлдлайф Тръст“ призова да не се разкрива местонахождението на елена, за да се защити благосъстоянието му.

42-годишният Джонстън разказа, че започнал да снима диви животни преди около четири години и оттогава е заснел множество елени.

По думите му обаче успял да забележи редкия бял благороден елен едва през краткия период на брачния сезон, като смята, че животното е левцистично.

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„Излизам почти всеки уикенд, особено когато елените започват да се показват, след като са се крили. Видях този елен и миналата година, но сега е по-едър и рогата му имат повече разклонения“, разказва Джонстън.

Описвайки елените като „трудни за откриване“ и „наистина впечатляващи“, той каза, че да се приближиш до тях е „предизвикателство“, а заснемането на животното му донесло „голямо удовлетворение“.

„Не са много хората, които имат възможност да ги видят“, добави той.

„Ден преди това го забелязахме, но той надуши миризмата ни и избяга. На следващия ден дремеше на една поляна и успяхме да се приближим сравнително много“, разказва Джонстън.

Източник: BBC    
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